Guess Seductive Red to propozycja dla kobiet, które chcą czuć się zmysłowo, ale nie lubią przytłaczających zapachów. Kompozycja tej wody toaletowej jest jednocześnie słodka, korzenna i delikatnie kwiatowa. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczór, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Idealnie pasuje także do chłodnych wieczorów pod koniec lata.

Jak pachną perfumy Guess Seductive Red?

Guess Seductive Red to prawdziwy jesienny must-have dla fanek zapachów słodkich, ale nie męczących. Już od pierwszej chwili wyczuwalne są wyraźne nuty czereśni - soczystej, lekko kwaskowatej. Towarzyszą im słodka woń migdałów oraz pikantny różowy pieprz, który dodaje pazura i odświeża całą kompozycję. Dzięki temu jest ona intrygująca.

Po kilku minutach zapach zaczyna się rozwijać i robi się bardziej kobiecy, wieczorowy. Pojawiają się kwiatowe akordy, m.in. kwiat wiśni, magnolia oraz fiołek. Całość tworzy eleganckie, gładkie serce zapachu, które jest długo wyczuwalne i zostawia za sobą przyjemny ogon. Bazą zapachu jest ciepłe połączenie wanilii, fasoli tonka oraz drzewa sandałowego. Dzięki temu perfumy otulają skórę, są niezwykle "przytulne", głębokie i miękkie. To kompozycja, do której chce się wracać niezależnie od okazji.

Guess Seductive Red to zapach, który kusi charyzmatyczną bazą i ezoterycznymi owocowymi nutami, fot. mat. prasowe

Dla kogo jest Seductive Red i kiedy go nosić?

Guess Seductive Red to zapach stworzony z myślą o kobietach, które lubią słodkie, kobiece kompozycje w stylu gourmand, ale nie chcą pachnieć jak cukierkowa wata. Czereśnia i wanilia grają tu główne role, ale w wersji lekkiej, eleganckiej i z wyczuciem, czyli bez przesadnej "ulepkowatej" słodyczy. Ten zapach świetnie sprawdzi się na randce, wieczornym spacerze po mieście czy kolacji z przyjaciółkami. Jest też na tyle uniwersalny, że można go nosić na co dzień - do pracy, na uczelnię czy spotkania biznesowe. Zwłaszcza jeśli lubisz robić wrażenie.

To propozycja dla kobiet, które cenią sobie pewność siebie, romantyzm i dbałość o szczegóły. Zapach jest trwały i utrzymuje się przez wiele godzin, a jego poszczególne nuty zapachowe wyczuwane są stopniowo przez cały dzień z różnym natężeniem.

