La-Le to polska marka znana z minimalistycznych formuł i skutecznych, naturalnych składników. Szampon kawowy z kofeiną to produkt, który nie tylko dokładnie oczyszcza skórę głowy, ale też stymuluje cebulki włosów do wzrostu, zapobiegając ich nadmiernemu wypadaniu. Kofeina działa pobudzająco nie tylko w filiżance espresso - w kosmetyku działa lokalnie, poprawiając mikrokrążenie, a tym samym odżywiając korzenie włosów.

Jak działa szampon z kofeiną?

Kofeina w pielęgnacji skóry głowy działa jak naturalny booster. Pobudza krążenie krwi, przez co cebulki są lepiej dotlenione i odżywione. W efekcie włosy szybciej rosną, stają się mocniejsze i mniej wypadają. Dodatkowo kofeina działa tonizująco i lekko chłodząco, dzięki czemu zapewnia uczucie świeżości przez długi czas.

Szampon La-Le nie zawiera agresywnych detergentów, za to oparty jest na łagodnych substancjach myjących, które dobrze oczyszczają, ale nie naruszają naturalnej bariery hydrolipidowej skóry głowy. Dzięki temu sprawdzi się nawet przy wrażliwej skórze, skłonnej do przesuszeń lub swędzenia.

Formuła została wzbogacona również o pantenol i glicerynę roślinną, które wspierają nawilżenie i elastyczność skóry głowy oraz włosów. Dzięki nim pasma są bardziej sprężyste, miękkie i błyszczące. Jeśli twoje włosy szybko tracą świeżość, są przyklapnięte i trudno je odbić u nasady - ten produkt może być rozwiązaniem. Dzięki działaniu naturalnych ekstraktów, takich jak hydrolat z rozmarynu, zyskują lekkość i objętość bez puszenia.

Szampon La-Le zawiera nie tylko kofeinę, ale także adenozynę ziołowe ekstrakty, fot. mat. prasowe

Jak używać tego szamponu?

Szamponu kawowego można śmiało używać codziennie lub co kilka dni. Wszystko zależy od potrzeb twojej skóry głowy, ale nie ma żadnych przeciwwskazań do codziennego stosowania. Dzięki łagodnym składnikom myjącym nie przesusza skóry i nie powoduje podrażnień. Jeśli chcesz jeszcze lepiej wykorzystać działanie kofeiny, połącz szampon z regularnym masażem skóry głowy: zrób to specjalną szczotką lub masażerem. To pobudzi cebulki do jeszcze intensywniejszej pracy.

Produkt dobrze się pieni, łatwo spłukuje i nie pozostawia obciążającej warstwy - to szczególnie ważne przy cienkich lub przetłuszczających się włosach.

