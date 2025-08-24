Moda to nie tylko elementy garderoby, buty i dodatki. To także różne trendy pielęgnacyjne, paznokciowe oraz... fryzjerskie. A tych ostatnich jest bez liku. Dopiero, co pisałyśmy, że te 3 fryzury będziemy nosić jesienią 2025. Są niezwykle eleganckie, ale jeszcze bardziej stylowe jest to uczesanie. Fryzura straight jawline bob to hit jesieni 2025. Zobacz, jak wygląda, komu pasuja i z czym go zestawić, aby prezentować się modnie oraz stylowo.

Fryzura straight jawline bob to hit jesieni 2025

Boby, boby, boby i jeszcze więcej bobów - tak możemy nazwać fryzjerskie trendy, które od kilku lat są obecne w salonach. Nosiłyśmy już layered bob, clavi cut czy kitty cut. W ubiegłych sezonach głośno było też o jawline bob, ale w klasycznym wydaniu. Teraz idziemy o krok dalej i dopasowujemy się do trendów modowych, które uzupełni właśnie to uczesanie.

Jawline bob to cięcie, które charakteryzuje się tym, że przy twarzy kończy się na linii żuchwy. Jesienią i zimą 2025 roku stawiamy jednak na jego unowocześnioną wersję. Straight jawline bob różni się od swojej starszej wersji tym, że nie jest asymetryczny. To równiutkie strzyżenie jak od linijki, które oczywiście nadal długością sięga linii żuchwy. Zdecydowało się na nie już wiele gwiazd, m.in.: Lily Collins, Hailey Bieber, Saoirse Ronan oraz Kendall Jenner. Zobacz, jak wygląda to uczesanie.

Komu pasuje straight jawline bob?

Zarówno jawline bob, jak i jego nowa wersja straight pasują paniom o owalnej, kwadratowej lub sercowatej. To bowiem bardzo krótka opcja, którą co prawda łatwo się układa, ale nie każda z nas będzie czuła się w niej komfortowo. Szczególnie powinny na nią uważać panie o okrągłej twarzy, ponieważ to uczesanie może ją optycznie jeszcze bardziej poszerzyć.

Trzeba jednak podkreślić, że to cięcie, które odejmuje lat. Właśnie dlatego, jeśli chcesz się odmłodzić, śmiało się na nie zdecyduj, a nie pożałujesz. Taka fryzura szczególnie polecana jest paniom po 40. i 50. roku życia. Coraz więcej 60-latek również się na nią decyduje.

Inspiracje na uczesanie w stylu straight jawline bob

Ta fryzura będzie absolutnym hitem jesienią 2025, ponieważ doskonale komponuje się z typowym dla Francji nakryciem głowy. A jak już wiemy, beret to najmodniejszy dodatek jesieni 2025. Jeżeli zatem postawisz na niego i to cięcie, będziesz wyglądać jak paryska it-girl. To jednak nie wszystko.

Straight jawline bob to fryzura, która sama w sobie wygląda luksusowo. Jeżeli dobierzesz do niej klasyczne elementy garderoby, wówczas stworzysz doskonałą stylizację w wersji quiet luxury. Nie zapomnij o dużych pierścionkach, które nadadzą charakteru całemu lookowi.

Poniżej przedstawiam kilka inspiracji na to, jak nosić straight jawline bob, aby prezentować się modnie i stylowo.