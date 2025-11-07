Co zawiera olejek do włosów z Rossmanna od OnlyBio?

W Rossmannie pojawił się prawdziwy hit pielęgnacyjny – OnlyBio Hair in Balance, czyli wygładzający olejek do włosów z efektem rozświetlenia. Produkt dostępny jest w poręcznej buteleczce o pojemności 20 ml i w promocji kosztuje zaledwie 4,79 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni – wcześniej wynosiła 7,29 zł.

Olejek wyróżnia się naturalną, wegańską formułą. Zawiera olej tsubaki oraz ekstrakt z papai – dwa składniki, które od lat są cenione za swoje właściwości pielęgnacyjne. Dodatkowo w składzie znajdziemy złote drobinki, które wizualnie rozświetlają włosy. Całość dopełnia zmysłowy zapach wanilii i kokosa.

Olejek do włosów OnlyBio Hair in Balance, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak działa OnlyBio Hair in Balance za 4,79 zł?

Działanie tego kosmetyku do włosów suchych i matowych można określić jako spektakularne. Olejek do włosów z Rossmanna wygładza pasma, nadaje im połysk i miękkość już po pierwszym użyciu. Zawarty w nim olej tsubaki intensywnie nawilża i odżywia, a ekstrakt z papai dodatkowo wzmacnia strukturę włosa i przywraca mu naturalny blask.

Złote drobinki zawarte w kosmetyku doskonale odbijają światło, tworząc na włosach efekt tafli – zupełnie jak po profesjonalnej stylizacji u fryzjera. Dzięki temu fryzura wygląda świeżo, zdrowo i lśniąco.

Dla kogo przeznaczony jest ten olejek rozświetlający?

Olejek OnlyBio Hair in Balance to produkt przeznaczony dla osób zmagających się z problemem suchych, szorstkich i matowych włosów. Świetnie sprawdzi się przy codziennej pielęgnacji końcówek, które wymagają wygładzenia i zabezpieczenia przed łamaniem.

To również doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają naturalnego, wegańskiego kosmetyku o pięknym zapachu. Waniliowo-kokosowa nuta zapachowa działa relaksująco i umila rytuał pielęgnacyjny.

