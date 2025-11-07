Reklama

Co zawiera olejek do włosów z Rossmanna od OnlyBio?

W Rossmannie pojawił się prawdziwy hit pielęgnacyjny – OnlyBio Hair in Balance, czyli wygładzający olejek do włosów z efektem rozświetlenia. Produkt dostępny jest w poręcznej buteleczce o pojemności 20 ml i w promocji kosztuje zaledwie 4,79 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni – wcześniej wynosiła 7,29 zł.

Olejek wyróżnia się naturalną, wegańską formułą. Zawiera olej tsubaki oraz ekstrakt z papai – dwa składniki, które od lat są cenione za swoje właściwości pielęgnacyjne. Dodatkowo w składzie znajdziemy złote drobinki, które wizualnie rozświetlają włosy. Całość dopełnia zmysłowy zapach wanilii i kokosa.

Olejek do włosów OnlyBio Hair in Balance
Olejek do włosów OnlyBio Hair in Balance, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Jak działa OnlyBio Hair in Balance za 4,79 zł?

Działanie tego kosmetyku do włosów suchych i matowych można określić jako spektakularne. Olejek do włosów z Rossmanna wygładza pasma, nadaje im połysk i miękkość już po pierwszym użyciu. Zawarty w nim olej tsubaki intensywnie nawilża i odżywia, a ekstrakt z papai dodatkowo wzmacnia strukturę włosa i przywraca mu naturalny blask.

Złote drobinki zawarte w kosmetyku doskonale odbijają światło, tworząc na włosach efekt tafli – zupełnie jak po profesjonalnej stylizacji u fryzjera. Dzięki temu fryzura wygląda świeżo, zdrowo i lśniąco.

Dla kogo przeznaczony jest ten olejek rozświetlający?

Olejek OnlyBio Hair in Balance to produkt przeznaczony dla osób zmagających się z problemem suchych, szorstkich i matowych włosów. Świetnie sprawdzi się przy codziennej pielęgnacji końcówek, które wymagają wygładzenia i zabezpieczenia przed łamaniem.

To również doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają naturalnego, wegańskiego kosmetyku o pięknym zapachu. Waniliowo-kokosowa nuta zapachowa działa relaksująco i umila rytuał pielęgnacyjny.

