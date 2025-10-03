Ta maska z keratyną za 12 zł zapewnia mi glass hair po każdym użyciu
Ta maska za 12 zł daje efekt, jakiego oczekujemy po kosztownych zabiegach fryzjerskich. Włosy stają się gładkie, błyszczące i miękkie już po pierwszym użyciu!
Maska z keratyną Joanna to kosmetyk, który zachwycił wiele kobiet efektem tzw. glass hair. Już po pierwszym użyciu włosy stają się miękkie, lśniące i łatwe do rozczesania. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji włosów zniszczonych, łamliwych i matowych. Zawiera nowatorski kompleks keratynowy oraz oliwę z oliwek, które uzupełniają ubytki we włosach i głęboko je nawilżają.
Dlaczego maska Joanna stała się hitem wśród Polek?
Maska z keratyną Joanna kosztuje zaledwie 12 zł, a oferuje efekty, które wielu kojarzą się z drogimi zabiegami w salonach fryzjerskich.
Kosmetyk idealnie wpisuje się w trend regeneracji włosów w domu, pozwalając na osiągnięcie profesjonalnych efektów bez konieczności wychodzenia z łazienki. Dzięki łatwości aplikacji, dobremu składowi i widocznym rezultatom, maska stała się hitem.
Maska z keratyną Joanna nie tylko poprawia wygląd włosów, ale również zwiększa ich odporność na uszkodzenia, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób z włosami blond, rozjaśnianymi i zniszczonymi.
Jak używać maski Joanna?
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy stosować maskę zgodnie z poniższymi krokami:
- Umyj włosy szamponem – najlepiej użyć szamponu z tej samej serii keratynowej Joanna, aby wzmocnić działanie całej linii produktów.
- Odsącz wodę z włosów – delikatnie odciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem, tak aby maska mogła lepiej się wchłonąć.
- Nałóż maskę – rozprowadź równomiernie odpowiednią ilość produktu na całej długości włosów, skupiając się na najbardziej zniszczonych partiach.
- Pozostaw maskę na włosach – standardowy czas działania to 3–5 minut. W przypadku bardzo zniszczonych włosów można wydłużyć czas do 10–15 minut, zakładając czepek foliowy i owijając głowę ręcznikiem dla lepszego efektu cieplnego.
- Spłucz maskę – użyj letniej wody, aż produkt całkowicie się wypłucze.
- Stylizuj włosy jak zwykle – po zabiegu można przystąpić do suszenia i układania fryzury.
Zaleca się stosowanie maski 1–2 razy w tygodniu. W przypadku włosów szczególnie osłabionych częstsze aplikacje mogą przynieść szybsze efekty regeneracyjne.
Przeczytaj także:
- Wystarczy 30 sekund. To serum z peptydem miedziowym prasuje zmarszczki w mgnieniu oka
- Te "złote" płatki pod oczy są magiczne. Nawilżają i wygładzają skórę. Polki wykupują po 2 opakowania
- To żelowe serum wypełnia zmarszczki jak fuga. Moja skóra jest jędrna i promienna