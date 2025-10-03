Maska z keratyną Joanna to kosmetyk, który zachwycił wiele kobiet efektem tzw. glass hair. Już po pierwszym użyciu włosy stają się miękkie, lśniące i łatwe do rozczesania. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji włosów zniszczonych, łamliwych i matowych. Zawiera nowatorski kompleks keratynowy oraz oliwę z oliwek, które uzupełniają ubytki we włosach i głęboko je nawilżają.

Maska do włosów - Fot. joanna.pl

Dlaczego maska Joanna stała się hitem wśród Polek?

Maska z keratyną Joanna kosztuje zaledwie 12 zł, a oferuje efekty, które wielu kojarzą się z drogimi zabiegami w salonach fryzjerskich.

Kosmetyk idealnie wpisuje się w trend regeneracji włosów w domu, pozwalając na osiągnięcie profesjonalnych efektów bez konieczności wychodzenia z łazienki. Dzięki łatwości aplikacji, dobremu składowi i widocznym rezultatom, maska stała się hitem.

Maska z keratyną Joanna nie tylko poprawia wygląd włosów, ale również zwiększa ich odporność na uszkodzenia, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób z włosami blond, rozjaśnianymi i zniszczonymi.

Jak używać maski Joanna?

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy stosować maskę zgodnie z poniższymi krokami:

Umyj włosy szamponem – najlepiej użyć szamponu z tej samej serii keratynowej Joanna, aby wzmocnić działanie całej linii produktów. Odsącz wodę z włosów – delikatnie odciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem, tak aby maska mogła lepiej się wchłonąć. Nałóż maskę – rozprowadź równomiernie odpowiednią ilość produktu na całej długości włosów, skupiając się na najbardziej zniszczonych partiach. Pozostaw maskę na włosach – standardowy czas działania to 3–5 minut. W przypadku bardzo zniszczonych włosów można wydłużyć czas do 10–15 minut, zakładając czepek foliowy i owijając głowę ręcznikiem dla lepszego efektu cieplnego. Spłucz maskę – użyj letniej wody, aż produkt całkowicie się wypłucze. Stylizuj włosy jak zwykle – po zabiegu można przystąpić do suszenia i układania fryzury.

Zaleca się stosowanie maski 1–2 razy w tygodniu. W przypadku włosów szczególnie osłabionych częstsze aplikacje mogą przynieść szybsze efekty regeneracyjne.

