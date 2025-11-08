Tirtir Ceramic Milk Ampoule to produkt, który w krótkim czasie zyskał miano kosmetycznego fenomenu. Wegańska formuła, koreańskie pochodzenie i natychmiastowe rezultaty – nic dziwnego, że błyskawicznie znika z oferty drogerii Hebe. Ampułka do twarzy została stworzona z myślą o intensywnej regeneracji i odbudowie najbardziej przesuszonej cery.

Produkt zapewnia silne nawilżenie skóry i odbudowę jej bariery ochronnej. Co jeszcze takiego ma w sobie ta niepozorna buteleczka z Korei, że wyprzedaje się na pniu?

Ampułka - Fot. hebe.pl

Dla kogo przeznaczona jest Tirtir Ceramic Milk Ampoule?

Ampułka Tirtir Ceramic Milk Ampoule została opracowana z myślą o osobach, które zmagają się z problemem suchej skóry, osłabioną barierą hydrolipidową, brakiem blasku i elastyczności cery. To idealny wybór dla osób, które potrzebują intensywnej pielęgnacji i regeneracji – zarówno doraźnie, jak i w codziennej rutynie.

Formuła produktu sprawdzi się w przypadku cery przesuszonej, matowej, zmęczonej, a także wrażliwej. Ze względu na delikatność i właściwości odbudowujące, może być stosowana rano i wieczorem, niezależnie od wieku.

Jakie działanie ma ampułka do twarzy z Hebe?

Ampułka wyróżnia się silnym działaniem nawilżającym i regenerującym. Pomaga w odbudowie naturalnej bariery hydrolipidowej, co wpływa na zmniejszenie podatności skóry na podrażnienia, przesuszenie i zmarszczki.

Produkt rozjaśnia skórę, dodaje jej blasku i poprawia elastyczność. Efektem regularnego stosowania jest bardziej napięta, promienna i miękka cera. Dzięki mlecznej konsystencji ampułka doskonale się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy.

Składniki aktywne Tirtir Ceramic Milk Ampoule

Skład koreańskiej ampułki Tirtir jest bogaty w substancje aktywne znane z wysokiej skuteczności w pielęgnacji cery suchej i dojrzałej:

Ceramidy

Kompleks ceramidów zawarty w produkcie wzmacnia barierę hydrolipidową skóry i działa regenerująco. Dzięki nim cera jest bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych, a jej struktura zostaje odbudowana.

Ekstrakt z ryżu

Ekstrakt z ryżu w Tirtir Ceramic Milk Ampoule działa odżywczo i wygładzająco. Pomaga rozjaśnić skórę, spowalnia procesy starzenia i znacząco poprawia poziom jej nawilżenia.

Niacynamid i adenozyna

Niacynamid znany jest ze swoich właściwości rozjaśniających i przeciwzapalnych. Wzmacnia barierę ochronną skóry oraz działa przeciwstarzeniowo. Adenozyna natomiast odpowiada za poprawę jędrności i wygładzenia, niwelując drobne zmarszczki.

Ponadto w składzie ampułki znajdują się fermenty, które wzmacniają naturalny mikrobiom skóry i jej odporność, a także squalane, olej z otrębów ryżowych i inne substancje pielęgnujące.

