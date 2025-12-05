Siwe włosy to problem, z którymi może się mierzyć każda z nas. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z dużą liczbą siwych pasm, czy może dopiero zauważasz pierwsze na swojej głowie, ten kosmetyk jest dla ciebie idealny. Toner do włosów OnlyBio kupisz w Rossmannie i to za jedyne 27,49 zł. Dowiedz się więcej na temat tego produktu.

Toner do włosów bez amoniaku i wody utlenionej

Nowość dostępna w sieci Rossmann przyciąga uwagę kobiet szukających skutecznych i delikatnych rozwiązań do koloryzacji włosów. Toner do włosów blond marki OnlyBio Hair in Balance nie zawiera amoniaku ani wody utlenionej. Dzięki temu jest delikatny dla struktury włosa, a jednocześnie pozwala odświeżyć kolor i nadać włosom wymarzony odcień.

Toner do włosów OnlyBio w różnych odcieniach, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Jest to idealna propozycja dla osób, które chcą uniknąć agresywnych składników w codziennej pielęgnacji i farbowaniu włosów.

Toner do włosów OnlyBio dostępny w 30 odcieniach

Taki toner każda z nas może dobrać idealnie do własnego koloru włosów. Jest bowiem dostępny w 30 odcieniach kolorystycznych - zarówno do jasnego blondu, jak i do ciemnych kolorów pasm. Wśród tych barwa dostępne są m.in. odcień: truflowy, biała czekolada czy ice candy. Innymi słowy - do wyboru, do koloru.

Kosmetyk z Rossmanna, który pokrywa siwe pasma i odświeża kolor

OnlyBio Hair in Balance to toner dedykowany włosom blond. Sprawdza się zarówno na włosach naturalnych, jak i farbowanych. Może być stosowany jako kosmetyk na siwe włosy, ponieważ skutecznie pokrywa pasma i ujednolica kolor, przywracając im świeżość.

Formuła tonera działa do 8 myć, co czyni go idealnym rozwiązaniem na specjalne okazje lub jako szybki sposób na odświeżenie koloru między farbowaniami.

Składniki aktywne: tsubaki i masło shea dla jedwabistego blasku

Produkt został wzbogacony o olej tsubaki i masło shea – składniki znane z właściwości odżywczych i nawilżających. Olej tsubaki działa wygładzająco i wzmacniająco, zaś masło shea zmiękcza i nadaje włosom jedwabisty połysk.

Dodatkowo kosmetyk ma słodki zapach białej czekolady, który umila aplikację i pozostawia przyjemny aromat na włosach.

Jak stosować toner OnlyBio, aby uzyskać wymarzony efekt?

Toner można stosować na trzy sposoby, w zależności od pożądanego efektu.

Na suche włosy – dla intensywnego rezultatu. Na wilgotne włosy osuszone ręcznikiem – dla średniej intensywności. Zmieszany z ulubioną maską do włosów w proporcji 1:1 – dla subtelnego efektu.

Produkt należy równomiernie rozprowadzić na włosach i pozostawić na 5–30 minut, a następnie dokładnie spłukać. Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych.

