Już od miesiąca stosuję codziennie serum do rzęs Eveline Cosmetics. Efekt totalnie mnie zaskoczył. Moje rzęsy wyglądają, jakbym wyszła prosto z zabiegu laminacji – są dłuższe, gęstsze i ciemniejsze. Nie spodziewałam się, że kosmetyk drogeryjny może zadziałać tak skutecznie. A jednak!

Drogeryjne serum do rzęs daje efekt laminacji

Eveline Cosmetics Sos Lash Booster to multifunkcyjne serum do rzęs z olejkiem arganowym 5w1, które według użytkowniczek działa jak profesjonalna laminacja, ale bez konieczności wizyty w salonie. To produkt, który jednocześnie odbudowuje, pogrubia, stymuluje wzrost, chroni oraz pełni rolę bazy pod tusz do rzęs. Po zaledwie kilku tygodniach stosowania rzęsy stają się wyraźnie grubsze, ciemniejsze, bardziej sprężyste i lśniące.

Serum ma zwiększać objętość rzęs nawet dwukrotnie, wzmacniać włoski od nasady aż po końce, regenerować je oraz przyspieszyć ich wzrost. Kosmetyk działa również ochronnie, zabezpieczając strukturę włosa przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Użytkowniczki potwierdzają, że rzęsy przestają wypadać, stają się mocniejsze i wyglądają jak po zabiegu laminacji. Co ważne – serum można stosować zarówno na dzień, jako bazę, jak i na noc – jako odżywkę.

Produkt ten zyskał liczne pozytywne opinie, z którymi totalnie się zgadzam. Efekt widoczny jest już po dwóch tygodniach, a pozytywne zmiany zauważysz już po kilku użyciach.

Eveline Cosmetics Sos Lash Booster, fot. mat. prasowe

Skład serum odbudowującego

Serum do rzęs zawiera starannie wyselekcjonowany kompleks składników aktywnych, których zadaniem jest intensywna regeneracja i wzmacnianie włosków. Ich synergiczne działanie sprawia, że produkt wykazuje wysoką skuteczność już po kilku tygodniach codziennego stosowania.

bioHyaluron Complex – ten składnik wnika w strukturę rzęs, intensywnie je nawilża i wygładza. Dodatkowo stymuluje ich wzrost, poprawiając elastyczność i wytrzymałość włosków.

– ten składnik wnika w strukturę rzęs, intensywnie je nawilża i wygładza. Dodatkowo stymuluje ich wzrost, poprawiając elastyczność i wytrzymałość włosków. Luxury of Youth Complex – jego zadaniem jest regeneracja, odżywienie oraz wzmocnienie rzęs na całej długości. Działa od nasady aż po same końcówki, przyczyniając się do poprawy ogólnej kondycji rzęs.

– jego zadaniem jest regeneracja, odżywienie oraz wzmocnienie rzęs na całej długości. Działa od nasady aż po same końcówki, przyczyniając się do poprawy ogólnej kondycji rzęs. D-panthenol – odpowiada za pogrubienie struktury włosa, nadaje naturalny połysk i działa kojąco na wrażliwą okolicę oczu. Sprawdza się szczególnie u osób z wrażliwą skórą.

– odpowiada za pogrubienie struktury włosa, nadaje naturalny połysk i działa kojąco na wrażliwą okolicę oczu. Sprawdza się szczególnie u osób z wrażliwą skórą. Olejek arganowy – działa regenerująco i ochronnie. Wzmacnia barierę lipidową rzęs, dodaje im elastyczności i chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Serum nie zawiera substancji zapachowych i może być stosowane również przez osoby noszące szkła kontaktowe oraz te o wrażliwych oczach.

Jak używać serum do rzęs dla najlepszych efektów?

Produkt można aplikować na dwa sposoby – jako serum na noc lub jako bazę pod tusz do rzęs na dzień. W obu przypadkach kluczowa jest systematyczność i precyzja aplikacji.

Jako baza pod tusz : nałóż cienką warstwę serum na oczyszczone i suche rzęsy przed wykonaniem makijażu. Po jego wyschnięciu (kilka sekund), możesz nałożyć tusz do rzęs. Produkt działa wtedy jak primer – pogrubia, rozdziela i wzmacnia efekt maskary.

: nałóż cienką warstwę serum na oczyszczone i suche rzęsy przed wykonaniem makijażu. Po jego wyschnięciu (kilka sekund), możesz nałożyć tusz do rzęs. Produkt działa wtedy jak primer – pogrubia, rozdziela i wzmacnia efekt maskary. Jako serum na noc: stosuj codziennie wieczorem, po dokładnym demakijażu. Nałóż cienką warstwę produktu na czyste i suche rzęsy u nasady oraz na długości.

Serum posiada wygodny aplikator, który umożliwia precyzyjne rozprowadzenie preparatu na całej linii rzęs. Rekomendowana częstotliwość to raz dziennie. Regularne stosowanie sprawia, że już po kilku tygodniach można zauważyć wyraźną poprawę kondycji rzęs.

