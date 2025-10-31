Odżywka do włosów zniszczonych: działanie i skład

Hair In Balance by OnlyBio Gloss to ekstremalnie regenerująca odżywka do włosów, która ma za zadanie przywrócić życie nawet najbardziej zniszczonym pasmom. Produkt polecany jest szczególnie osobom borykającym się z włosami zniszczonymi, przesuszonymi i osłabionymi przez stylizację, wysoką temperaturę i zabiegi fryzjerskie.

W składzie odżywki znalazły się silnie działające składniki aktywne. Ekstrakt z czarnego owsa chroni włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i dodaje im połysku. Peptydy ryżowe oraz ekstrakt z alg odpowiadają za wzmocnienie włosów, nadanie im gładkości i jedwabistego blasku.

Ekstremalnie regenerująca odżywka do włosów OnlyBio Gloss Hair In Balance, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Produkt zapewnia intensywną regenerację i wzmacnia włosy, chroni je przed dalszymi uszkodzeniami, przywraca zdrowy połysk oraz pozostawia pasma gładkie i miękkie. A jeśli nie potrzebujesz aż tak silnej regeneracji, zawsze możesz wybrać inny produkt z tej serii - ta odżywka naładowana proteinami i peptydami tworzy na włosach lśniącą taflę.

Hair In Balance by OnlyBio Gloss – ratunek dla włosów po stylizacji

Zniszczenia powstałe w wyniku częstego używania prostownicy, lokówki czy suszarki to dla wielu codzienność. Hair In Balance by OnlyBio Gloss to odżywka, która skutecznie odbudowuje takie pasma i przywraca im zdrowy wygląd. Dzięki niej włosy wyglądają jak po profesjonalnym zabiegu fryzjerskim, a przy tym produkt dostępny jest w niezwykle przystępnej cenie.

Odżywka do zniszczonych włosów w tej wersji działa natychmiastowo – już po kilku minutach od nałożenia włosy stają się bardziej miękkie i łatwe do rozczesania. Regularne stosowanie pozwala uzyskać efekt wygładzenia porównywalny do profesjonalnych zabiegów fryzjerskich.

Wegańska formuła i zapach, który pokochasz

Odżywka regenerująca Hair In Balance by OnlyBio charakteryzuje się lekką, wegańską formułą, która nie obciąża włosów. Dzięki temu może być stosowana nawet przy cienkich i delikatnych pasmach. Produkt ma przyjemny, cytrusowo-kwiatowy zapach, który utrzymuje się na włosach jeszcze długo po spłukaniu.

To idealna propozycja dla osób poszukujących skutecznej pielęgnacji bez kompromisów. Odżywka zawiera jedynie niezbędne składniki aktywne i nie przeciąża włosów nadmiarem silikonów czy olejów.

Gdzie kupić odżywkę Hair In Balance i za ile?

Hair In Balance by OnlyBio Gloss o pojemności 200 ml dostępna jest w drogeriach Rossmann oraz na stronie internetowej rossmann.pl. Produkt można obecnie nabyć w promocyjnej cenie 17,99 zł. Regularna cena odżywki wynosiła 26,99 zł, co oznacza znaczną obniżkę w ramach trwającej promocji.

Promocja obowiązuje od 18.10 do 04.11.25 lub do wyczerpania zapasów. Warto zaznaczyć, że ceny mogą się różnić w zależności od konkretnej drogerii stacjonarnej.

Opinie użytkowników: jak działa ta odżywka?

Na stronie rossmann.pl Hair In Balance by OnlyBio Gloss posiada ocenę 4.6 na 5 na podstawie 13 zweryfikowanych opinii klientów. Użytkownicy podkreślają, że odżywka naprawdę działa – wygładza włosy, ułatwia ich rozczesywanie i pozostawia pasma miękkie oraz błyszczące.

Recenzenci chwalą również przyjemny zapach i lekką konsystencję, która nie obciąża włosów. Dla wielu osób kluczowym atutem pozostaje cena – za zaledwie 17,99 zł można uzyskać efekt porównywalny do profesjonalnej pielęgnacji w salonie fryzjerskim.

Produkt w pełni spełnia oczekiwania osób poszukujących skutecznej i przystępnej cenowo odżywki do włosów zniszczonych. To kosmetyk, który zdobywa uznanie dzięki realnym efektom, naturalnym składnikom i przemyślanej formule.

Czytaj także: