Żel pod oczy to wybawienie dla zmęczonych i podrażnionych oczu. Ten konkretny – ze świetlikiem lekarskim – to niekwestionowany hit, który zyskał miano kultowego wśród osób szukających ulgi po nieprzespanej nocy, wielogodzinnej pracy przed komputerem czy długim dniu pełnym stresu. Za jedyne 10,99 zł otrzymujemy ziołowy kompres, który koi, nawilża i poprawia wygląd skóry pod oczami już po kilku zastosowaniach. To nie tylko kosmetyk, to ratunek w tubce.

Działanie kojącego żelu ze świetlikiem

Skóra wokół oczu to jedna z najdelikatniejszych partii twarzy, wyjątkowo podatna na podrażnienia i oznaki zmęczenia. Żel pod oczy ze świetlikiem Floslek został stworzony z myślą o osobach zmagających się z zaczerwienieniem, pieczeniem, łzawieniem, opuchnięciami oraz cieniami pod oczami. Już po kilku dniach stosowania można zauważyć efekty działania preparatu – zredukowana opuchlizna, mniejsze cienie i ogólna poprawa wyglądu skóry. Produkt działa jak ziołowy kompres – przynosi natychmiastowe ukojenie i ulgę dla zmęczonych oczu. Regularne stosowanie żelu wpływa również na poprawę jędrności i elastyczności skóry. To nie tylko szybka pomoc po nieprzespanej nocy, ale też skuteczne wsparcie dla osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach, pracujących przy komputerze lub narażonych na działanie zanieczyszczeń i sztucznego światła.

Preparat został przebadany dermatologicznie i okulistycznie, co potwierdza jego bezpieczeństwo, nawet przy stosowaniu przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Żel nie zawiera składników drażniących – można go stosować również na wrażliwą skórę.

Żel pod oczy ze świetlikiem Floslek, fot. mat. prasowe

Skład żelu pod oczy

Formuła żelu pod oczy opiera się na aż 94% składników pochodzenia naturalnego. Jego głównym składnikiem aktywnym jest ekstrakt ze świetlika – rośliny o wieloletniej tradycji stosowania w domowych kuracjach łagodzących objawy zmęczenia oczu. Świetlik doskonale radzi sobie z obrzękami, łzawieniem i pieczeniem, a także skutecznie zmniejsza widoczność cieni pod oczami.

Dodatkowo w składzie znajdziemy:

pantenol – regeneruje, nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry,

– regeneruje, nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry, wyciąg z rumianku – działa przeciwzapalnie i łagodząco,

– działa przeciwzapalnie i łagodząco, wyciąg z szałwii – ma właściwości oczyszczające i przeciwbakteryjne,

– ma właściwości oczyszczające i przeciwbakteryjne, wyciąg z prawoślazu – zmiękcza i chroni skórę,

– zmiękcza i chroni skórę, bisabolol – składnik o silnym działaniu kojącym.

Produkt nie zawiera alkoholu, barwników, parabenów, silikonów, substancji zapachowych ani składników pochodzenia zwierzęcego. Jest całkowicie wegański i zgodny z zasadami świadomej pielęgnacji skóry.

Kiedy najlepiej używać żelu pod oczy?

Żel pod oczy ze świetlikiem można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Sprawdza się doskonale jako baza pod makijaż, nie roluje się i nie powoduje podrażnień. Wystarczy nałożyć niewielką ilość produktu na dolną i górną powiekę, zachowując bezpieczny odstęp od worka spojówkowego, a następnie delikatnie wklepać. Dla spotęgowania efektu kojącego warto przechowywać żel w lodówce i aplikować go schłodzonym – chłód dodatkowo zmniejsza opuchliznę i uczucie ciężkości powiek.

Produkt dostępny jest w oficjalnym sklepie internetowym za jedyne 10,99 zł, ale kupisz go również w drogeriach stacjonarnych. To wyjątkowo przystępna cena, biorąc pod uwagę skuteczność działania i naturalny, wegański skład kosmetyku.

