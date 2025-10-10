Nocne maski do ust to intensywnie regenerujące kosmetyki stworzone po to, by odżywiać, nawilżać i odbudowywać delikatną skórę warg, gdy śpimy. W ciągu dnia usta narażone są na działanie wiatru, mrozu, słońca i suchego powietrza, dlatego noc to najlepszy moment, by zapewnić im głębszą pielęgnację.

Do tej pory używałaś popularnej drogiej maseczki na noc? Nie ma co przepłacać. Nocna maska Bielenda Lip Care Sleeping Mask daje świetne rezultaty, a kosztuje tylko 10,99 zł. Ale to nie wszystko. Produkt Bielendy to tak naprawdę 2w1 - balsam na dzień i maska na noc. Produkt występuje w dwóch zapachach — arbuzowym i mango. Który wybierzesz?

Maska do ust - Fot. rossmann.pl

Skład produktu do ust Bielenda

Składniki aktywne w masce do ust Bielenda to:

Masło Shea – działa odżywczo i natłuszczająco, łagodzi podrażnienia, wspiera regenerację naskórka ust.

– działa odżywczo i natłuszczająco, łagodzi podrażnienia, wspiera regenerację naskórka ust. Olej rycynowy – zmiękcza i wygładza skórę, pomaga zatrzymać wilgoć w ustach.

Wosk Candelilla – pełni rolę składnika tworzącego barierę ochronną na powierzchni ust, chroni je przed utratą wody.

Witamina E – działa jako antyoksydant, chroni przed wolnymi rodnikami, wspiera naprawę i regenerację skóry.

Sok z owocu (np. arbuz, mango) – dostarcza składników odżywczych, działa lekko nawilżająco i przywraca ustom świeżość i miękkość.

Pielęgnacja ust — niezbędny codzienny rytuał

Balsamy i maski do ust są niezbędne, by utrzymać delikatną skórę warg w dobrej kondycji przez cały rok, zwłaszcza w okresach, gdy jest narażona na działanie wiatru, mrozu, słońca czy suchego powietrza.

Skóra ust nie ma gruczołów łojowych, dlatego łatwo traci wilgoć i szybko staje się sucha, spierzchnięta lub popękana. Regularne stosowanie balsamów i masek pomaga temu zapobiec – intensywnie nawilżają, odżywiają i regenerują, tworząc jednocześnie ochronną warstwę, która zapobiega dalszemu przesuszeniu. Dlatego pamiętaj, dzień bez balsamu i maski do ust to dzień stracony.

Ważne. Pamiętaj o peelingu ust. Warto go robić, ponieważ pomaga usunąć martwy naskórek, wygładzić powierzchnie wargi i przygotować je do dalszej pielęgnacji. Peeling wykonuj 1–2 razy w tygodniu, aby zapobiec spierzchnięciom i pękaniu skóry, a także poprawić wygląd makijażu ust — pomadka nakłada się równomiernie i dłużej się utrzymuje.