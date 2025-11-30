Krem z kolagenem to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z oznakami starzenia się skóry. W odpowiedzi na potrzeby kobiet dojrzałych, marka Perfecta wprowadziła na rynek kosmetyk, który może odmienić codzienną pielęgnację. Nowość dostępna jest w sieci Super-Pharm za jedyne 24,99 zł. Zaskakuje nie tylko ceną, ale przede wszystkim działaniem. Jakie efekty przynosi i co zawiera ten krem przeciwzmarszczkowy?

Tych efektów możesz spodziewać się po nowym kremie anti-aging

Na rynku pojawił się nowy krem z kolagenem przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej – Perfecta Klinika Wieku. Kosmetyk ten został opracowany z myślą o kobietach, które chcą skutecznie walczyć z oznakami starzenia się skóry. Produkt łączy działanie wygładzające z intensywnym nawilżeniem i regeneracją. Producent deklaruje, że krem działa jak profesjonalny zabieg: skutecznie redukuje zmarszczki, uelastycznia skórę oraz poprawia jej gęstość. Wszystko to za jedyne 24,99 zł. Taka cena sprawia, że to jeden z najbardziej dostępnych produktów w kategorii pielęgnacji anti aging.

Krem Perfecta został stworzony z myślą o stosowaniu na dzień. Dzięki swojej formule doskonale nadaje się pod makijaż, jednocześnie dbając o kondycję skóry przez cały dzień. Już po kilku aplikacjach skóra staje się gładsza, bardziej promienna i wyraźnie odmłodzona.

Krem z kolagenem Perfecta Klinika Wieku, fot. mat. prasowe

Skład kremu przeciwzmarszczkowego

Formuła kremu opiera się na zaawansowanej kombinacji składników aktywnych, które wspólnie działają na wielu poziomach pielęgnacji skóry.

Ceramidy, sfingolipidy i fosfolipidy to lipidy naturalnie obecne w strukturze naskórka. W kremie odpowiadają za odbudowę bariery ochronnej skóry, ograniczając utratę wody i podnosząc poziom nawilżenia. Dodatkowo chronią skórę przed podrażnieniami zewnętrznymi.

to lipidy naturalnie obecne w strukturze naskórka. W kremie odpowiadają za odbudowę bariery ochronnej skóry, ograniczając utratę wody i podnosząc poziom nawilżenia. Dodatkowo chronią skórę przed podrażnieniami zewnętrznymi. Aminokwasy kolagenowe oraz kompleks peptydów wspomagają produkcję białek strukturalnych. Działają stymulująco na komórki skóry, dzięki czemu zwiększają jej gęstość i elastyczność, a zmarszczki stają się mniej widoczne.

wspomagają produkcję białek strukturalnych. Działają stymulująco na komórki skóry, dzięki czemu zwiększają jej gęstość i elastyczność, a zmarszczki stają się mniej widoczne. Ekstrakt z kwiatów gardenii tahitańskiej zawieszony w oleju kokosowym działa jak silna dawka odżywienia – wygładza, regeneruje oraz przywraca komfort nawet bardzo suchej skórze.

zawieszony w działa jak silna dawka odżywienia – wygładza, regeneruje oraz przywraca komfort nawet bardzo suchej skórze. Za działanie antyoksydacyjne odpowiadają kwas ferulowy oraz kwas p-anyżowy . Oba składniki neutralizują wolne rodniki, spowalniając proces starzenia się skóry i chroniąc ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

. Oba składniki neutralizują wolne rodniki, spowalniając proces starzenia się skóry i chroniąc ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Uzupełnieniem całości jest kolagen, który wspiera strukturę skóry od wewnątrz. To właśnie on odpowiada za widoczne wygładzenie i ujędrnienie cery.

Dlaczego dojrzałe kobiety powinny stosować kolagen w pielęgnacji?

Kolagen w kosmetykach to nie chwilowa moda, lecz naukowo potwierdzony składnik, który realnie wpływa na wygląd skóry. Z wiekiem organizm produkuje go coraz mniej, co prowadzi do utraty jędrności, pojawienia się zmarszczek i suchości skóry. Stosowanie kremów z kolagenem – takich jak „Perfecta Klinika Wieku” – pozwala uzupełnić jego niedobory i przywrócić skórze młodszy wygląd. To szczególnie ważne dla kobiet po 50. roku życia, które zmagają się z głębokimi zmarszczkami i utratą elastyczności.

Dzięki regularnemu stosowaniu kremu z kolagenem można zaobserwować wyraźną poprawę napięcia skóry, jej wygładzenie oraz zredukowanie widocznych linii mimicznych. Kolagen na zmarszczki to rozwiązanie, które przynosi efekty nawet przy stosunkowo niewielkiej inwestycji finansowej.

