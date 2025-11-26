Ten koreański krem na podrażnienia to skuteczny sposób na ukojenie skóry w kryzysie, zwłaszcza zimą. Produkt marki Dr.Althea kupisz teraz w Hebe z rabatem -30% w ramach promocji Black Week. Jest chwalony zwłaszcza przez posiadaczki cery wrażliwej, wymagającej, odwodnionej i zmęczonej. Jeśli twoja skóra wyraźnie odczuła mróz, suche powietrze w pomieszczeniach i ciągłe zmiany temperatur, to właśnie ten krem może być odpowiedzią na bolączki cery.

Tak działa kojący krem do wymagającej cery

Dr.Althea 345NA Relief Cream to koreański krem na podrażnienia, który powstał z myślą o najbardziej wymagającej, wrażliwej i skłonnej do alergii skórze. Jego lekka formuła została opracowana tak, aby jednocześnie nawilżać, koić i chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Tworzy na powierzchni skóry delikatny film ochronny, który zabezpiecza przed szkodliwym wpływem środowiska, takimi jak mróz, wiatr czy smog.

Krem wykazuje się działaniem łagodzącym, regenerującym oraz odbudowującym barierę hydrolipidową. Dzięki swojej konsystencji doskonale sprawdza się jako krem do cery wrażliwej i alergicznej. Może być stosowany zarówno na dzień, jako baza pod makijaż, jak i na noc. Zapewnia skórze komfort przez całą dobę.

Dr.Althea 345NA Relief Cream, fot. mat. prasowe

Składniki koreańskiego kremu na podrażnienia

Formuła kremu Dr.Althea 345NA Relief Cream oparta jest na starannie dobranych składnikach aktywnych, które wspierają skórę w procesie regeneracji i przeciwdziałają zaczerwienieniom oraz przesuszeniom. Znajdziesz w nim:

kwas hialuronowy – silnie nawilża, przyciąga i zatrzymuje wodę w głębokich warstwach skóry, poprawiając jej elastyczność i miękkość,

– silnie nawilża, przyciąga i zatrzymuje wodę w głębokich warstwach skóry, poprawiając jej elastyczność i miękkość, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej – działa przeciwzapalnie, regenerująco i przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń skóry,

– działa przeciwzapalnie, regenerująco i przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń skóry, beta-glukan – wzmacnia naturalną odporność skóry, redukuje podrażnienia i zmniejsza uczucie ściągnięcia,

– wzmacnia naturalną odporność skóry, redukuje podrażnienia i zmniejsza uczucie ściągnięcia, pantenol – znany ze swoich właściwości łagodzących, wspiera regenerację naskórka i przeciwdziała przesuszeniu,

– znany ze swoich właściwości łagodzących, wspiera regenerację naskórka i przeciwdziała przesuszeniu, ceramidy – odbudowują uszkodzoną barierę lipidową, zapobiegając utracie wody i nadwrażliwości skóry,

ekstrakty roślinne, np. lawenda, opuncja – działają przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i wspierają naturalną ochronę skóry przed stresem oksydacyjnym.

Dlaczego wsparcie bariery hydrolipidowej zimą jest tak ważne?

Zimą skóra twarzy jest narażona na szereg negatywnych czynników jak: mróz, wiatr, nagłe zmiany temperatury oraz suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystko to osłabia barierę hydrolipidową skóry, prowadząc do jej przesuszenia, zaczerwienienia i zwiększonej reaktywności.

Kremy takie jak 345NA Relief Cream wspierają odbudowę tej naturalnej tarczy ochronnej, dzięki czemu skóra lepiej radzi sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Regularne stosowanie tego typu produktów zimą jest kluczowe, by utrzymać nawilżenie, elastyczność i zdrowy wygląd cery.

Zalety i wady kremu wyciszającego podrażnienia

Krem Dr.Althea to bardzo popularny produkt, który cieszy się wieloma naprawdę dobrymi opiniami. W samym Hebe, w którym obecnie trwa promocja, znajdziesz 58 recenzji, a 90% z nich to pięciogwiazdkowe oceny.

Ma odpowiednią konsystencję, więc łatwo się aplikuje. Łagodzi i uspokaja wrażliwą skórę, redukuje oznaki zmęczenia napisała jedna z klientek drogerii.

Użytkowniczki wskazały na dużo zalet produktu. Krem przywraca skórze uczucie komfortu, intensywnie nawilża. Ma lekką konsystencję, która łatwo się rozprowadza na skórze, a formuła zawiera bezpieczne dla wrażliwej cery naturalne składniki. Jak wspominają recenzentki, ten krem doskonale sprawdza się także przy trądziku. W przypadku mocno zaognionych stanów z pewnością jego stosowanie najlepiej skonsultować z dermatologiem i ustalić zarówno plan pielęgnacji, jak i leczenie, jeśli jest ono konieczne.

Co zatem z wadami? Krem jest dość drogi, dlatego właśnie warto skorzystać z promocji, jak ta na Black Week w Hebe. Teraz zapłacisz za niego 72,03 zł zamiast 102,90 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,85 zł). Dodatkowo może nie być odpowiedni do stosowania na dzień u osób o bardzo tłustej cerze. Formuła może być zbyt odżywcza, więc skóra może się bardzo szybko wyświecać pod makijażem.

Czytaj także: