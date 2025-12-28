Pierwszy kontakt z Prreti Repair Ceramide Cream nie przypomina typowego „kremu do rąk” ani klasycznego kremu do twarzy. To koreański, multifunkcyjny kosmetyk barierowy, zaprojektowany tak, by jednym produktem ogarnąć twarz, szyję, dekolt, dłonie, a nawet stopy. Jego głównym zadaniem jest odbudowa i wzmocnienie bariery hydrolipidowej skóry dzięki kompleksowi pięciu ceramidów oraz składnikom nawilżającym i łagodzącym.

Tak działa multifunkcyjny koreański krem z ceramidami z Hebe

Repair Ceramide Cream to odżywczy krem, który można stosować zarówno na twarz, jak i ciało. Formuła została pomyślana jako „multi krem” – sprawdza się jako krem dzienny i nocny do twarzy, jako bardziej treściwy krem do rąk czy miejscowo jako balsam ratunkowy na przesuszone partie, np. łokcie czy golenie. Producent podkreśla przede wszystkim wzmocnienie bariery ochronnej, poprawę nawilżenia i wygładzenie powierzchni skóry bez lepkiej warstwy po wchłonięciu.

Mechanizm jest typowy dla kremów barierowych, ale tu oparty na dość rozbudowanej formule. Ceramidy zbliżone do tych naturalnie obecnych w warstwie rogowej działają jak „cement” między komórkami naskórka – ograniczają ucieczkę wody i pomagają skórze odzyskać spójność. Wspierają je humektanty (m.in. gliceryna, kwas hialuronowy), które przyciągają wodę, oraz emolienty, takie jak masło shea, które zmiękcza i wygładza powierzchnię skóry. Dodatkowo pojawia się niacynamid i ekstrakty roślinne (m.in. centella, aloes), które koją, działają przeciwzapalnie i lekko rozjaśniają koloryt.

W praktyce oznacza to, że krem najlepiej sprawdza się tam, gdzie skóra jest sucha, ściągnięta, reaguje na wiatr, centralne ogrzewanie czy kuracje wysuszające. Gęsta, ale nie tłusta konsystencja po chwili stapia się ze skórą i daje efekt miękkiej, zabezpieczonej powierzchni.

Prreti Repair Ceramide Cream, fot. mat. prasowe Hebe

Skład nawilżającego multikremu

Serce formuły to kompleks pięciu ceramidów, które naturalnie występują w ludzkiej skórze. To one odpowiadają za „uszczelnienie” bariery hydrolipidowej i długotrwałe zatrzymanie wody w naskórku.

Niacynamid – działa wielotorowo: wspiera barierę, delikatnie rozjaśnia przebarwienia pozapalne, wyrównuje strukturę skóry i w dłuższej perspektywie może wspierać profilaktykę przeciwzmarszczkową.

– działa wielotorowo: wspiera barierę, delikatnie rozjaśnia przebarwienia pozapalne, wyrównuje strukturę skóry i w dłuższej perspektywie może wspierać profilaktykę przeciwzmarszczkową. Kwas hialuronowy – działa jak gąbka, wiążąc wodę w naskórku i łagodząc uczucie ściągnięcia.

– działa jak gąbka, wiążąc wodę w naskórku i łagodząc uczucie ściągnięcia. Masło shea – odżywia, natłuszcza, ma właściwości przeciwzapalne i ochronne, a przy tym dobrze się wchłania, jeśli nie nałożymy zbyt dużej ilości.

– odżywia, natłuszcza, ma właściwości przeciwzapalne i ochronne, a przy tym dobrze się wchłania, jeśli nie nałożymy zbyt dużej ilości. Aloes – koi, lekko oczyszcza i może delikatnie regulować wydzielanie sebum, co sprawia, że krem nie jest zarezerwowany wyłącznie dla skór suchych.

– koi, lekko oczyszcza i może delikatnie regulować wydzielanie sebum, co sprawia, że krem nie jest zarezerwowany wyłącznie dla skór suchych. Centella asiatica – składnik często wykorzystywany w K-beauty do łagodzenia podrażnień, wspomagania gojenia i wzmacniania naczyń.

Jakiej skórze dedykowany jest koreański krem z Hebe?

Prreti Repair Ceramide Cream jest szczególnie polecany skórze: suchej, odwodnionej, wrażliwej, z naruszoną barierą. Sprawdzi się też jako „ratunkowy” krem do rąk czy krem na noc dla skóry dojrzałej, która traci elastyczność i szybciej się odwadnia. Multifunkcyjność ułatwia minimalizowanie kosmetyczki – jedno opakowanie można postawić w łazience, trzymać przy łóżku lub na biurku i używać tam, gdzie skóra akurat „woła o pomoc”.

Nie będzie to natomiast idealny wybór dla każdego. Skóry bardzo tłuste, z aktywnym trądzikiem, często wolą lżejsze, żelowe formuły – tutaj gęstsza konsystencja i masło shea mogą być odczuwalne, zwłaszcza w strefie T. Przy cerach ekstremalnie reaktywnych warto pamiętać, że jest to krem z rozbudowanym składem, więc przed włączeniem do stałej pielęgnacji rozsądnie jest zrobić próbę na małym fragmencie skóry.

Jak włączyć go do rutyny pielęgnacyjnej?

Krem można stosować klasycznie – na oczyszczoną skórę, po serum wodnym – rano i/lub wieczorem. Dobrze sprawdzi się jako ostatni krok przed filtrem (w niewielkiej ilości) u skór suchych, a u cer mieszanych raczej jako krem nocny lub produkt „na gorsze dni”, kiedy skóra jest wyraźnie ściągnięta. Na dłoniach czy stopach najlepiej działa nałożony grubszą warstwą jak maska, np. na noc pod bawełniane rękawiczki lub skarpetki.

Czytaj także: