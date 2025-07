Gorące dni to czas, w którym skóra potrzebuje mniej obciążenia, a więcej nawodnienia i ochrony. Ale jednocześnie nie chcę rezygnować z pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, która zwykle bywa bardziej bogata i treściwa. Dlatego do codziennej pielęgnacji wybieram kosmetyki, które mają lekką, żelowo-kremową konsystencję, ale jednocześnie działają przeciwzmarszczkowo i regenerująco.

Poniżej znajdziesz trzy sprawdzone propozycje, które latem spisują się na medal.

Czego szukać w kremach przeciwzmarszczkowych na lato?

Latem nasza skóra potrzebuje wyjątkowej pielęgnacji - musi być nie tylko dobrze nawilżona, ale także chroniona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur. W kremach przeciwzmarszczkowych na lato warto więc szukać lekkich, szybko wchłaniających się formuł, które nie obciążają cery i pozwalają jej oddychać.

Idealny krem powinien zawierać składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy czy gliceryna, które utrzymują odpowiedni poziom wilgoci w skórze, zapobiegając przesuszeniu i utracie elastyczności. Warto też postawić na kompleksy peptydowe, witaminy (zwłaszcza C i E) oraz antyoksydanty, które wspierają regenerację i działają przeciwstarzeniowo.

Dodatkowo, kremy na lato często mają w składzie filtry UV lub świetnie współpracują z osobnym kremem SPF, co jest kluczowe, bo słońce przyspiesza powstawanie zmarszczek. Lekka konsystencja i formuła odporna na wysokie temperatury to podstawa, by krem mógł skutecznie działać nawet podczas upałów.

3 lekkie kremy przeciwzmarszczkowe (od lewej: 1. Biomimetyczny krem przeciwzmarszczkowy Eveline Advanced Face Solution, cena ok. 45 zł | 2. Bielenda Professional Ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy z kompleksem peptydów, cena ok. 60 zł | 3. Nawilżająca emulsja nawilżająca z ceramidami, Holika Holia Cera Barrier, cena ok. 145 zł), fot. mat. prasowe

Lekki krem przeciwzmarszczkowy na lato: moje typy

Czasami mniej znaczy więcej i te trzy kremy są na to najlepszym dowodem. Dają uczucie świeżości, nie obciążają skóry, a jednocześnie działają skutecznie na pierwsze oznaki starzenia (a czasem także na te głębsze linie). Każdy z nich lubię łączyć z filtrami przeciwsłonecznymi (szczególnie w wersjach SPF w sprayu).

Eveline Cosmetics - Biomimetyczny krem przeciwzmarszczkowy

Ten krem to świetny przykład połączenia nowoczesnej pielęgnacji z przyjemną formułą. Ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, ale jego działanie jest naprawdę odczuwalne. Ma w składzie peptydy biomimetyczne, kwas hialuronowy i naturalne oleje, które razem działają jak wygładzający kompres. Krem świetnie sprawdzi się u osób z pierwszymi oznakami starzenia i cerą odwodnioną. Idealny na dzień - nadaje się pod makijaż i SPF, więc będzie dobrym uzupełnieniem porannej pielęgnacji.

Bielenda Professional SupremeLAB - Ekskluzywny krem z kompleksem peptydów

Choć brzmi ekskluzywnie, to krem, który znajdziesz w wielu drogeriach. I warto się nim zainteresować! Ma bardzo przyjemną, półżelową formułę i działa wielopoziomowo - nie tylko wygładza, ale też wzmacnia barierę ochronną skóry. Zawiera kompleks peptydów, niacynamid, skwalan i kwas hialuronowy. Taki skład to pewniak dla dojrzałej skóry w cieplejszym sezonie. Będzie idealny na dzień i na wieczór, jeśli przed snem także wybierasz lekkie, ale skuteczne propozycje.

Holika Holika - CeraBarrier Moisture Active Emulsion

To bardziej emulsja niż typowy krem, ale jeśli lubisz pielęgnację w koreańskim stylu, pokochasz ją od pierwszego użycia. Jest lekka jak mleczko, a przy tym skutecznie nawilżająca i kojąca. Choć producent nie zapewnia działania przeciwzmarszczkowego, kosmetyk intensywnie nawilża i sprawia, że skóra jest "puffy", czyli wygląda jak miękka gładka poduszeczka.

Emulsja ma w składzie ceramidy, prebiotyki oraz pantenol, które wspólnie wzmacniają mikrobiom skóry i zapobiegają przesuszeniu. Nadaje się do każdego typu cery, szczególnie wrażliwej, skłonnej do przesuszeń lub podrażnień. Świetna jako lekki krem na dzień lub dodatkowy krok w pielęgnacji nocnej.

