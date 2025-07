Latem skóra potrzebuje znacznie więcej oddechu. Grube warstwy podkładu zamień więc na lżejsze formuły, które łączą pielęgnację z makijażem. Kremy BB i są tu strzałem w dziesiątkę - nie tylko wyrównują koloryt i kryją drobne niedoskonałości, ale też nawilżają, chronią i pozwalają skórze wyglądać świeżo. Niektóre z nich mają także filtr przeciwsłoneczny. Sprawdź moje 3 pewniaki, które świetnie sprawdzą się w upalne dni.

Dlaczego latem chętniej sięgam po kremy BB?

Latem moja skóra potrzebuje przede wszystkim lekkiej pielęgnacji. Wysokie temperatury, wilgotność i intensywne słońce sprawiają, że ciężkie podkłady kompletnie się nie sprawdzają - zamiast wyglądać świeżo, makijaż zaczyna się warzyć, ścierać i wyglądać po prostu źle. Dlatego właśnie sięgam po kremy BB. W upalne dni nie zależy mi na mocnym kryciu czy perfekcyjnym wygładzeniu. Chcę wyglądać świeżo i promiennie, jakby temperatura za oknem wcale nie sięgała bram piekieł.

Kremy BB to przede wszystkim idealny kompromis między makijażem a pielęgnacją. Dobrej jakości produkt wyrównuje koloryt cery, nawilża, dodaje blasku i - co najważniejsze - pozwala skórze oddychać. Niektóre mają dodatkowo SPF, więc oszczędzam czas i miejsce w kosmetyczce. Te, które dziś wybrałam, dodatkowo zapewniają efekt "glazed skin", więc oferują wszystko, co niezbędne latem.

3 lekkie kremy BB na lato. Od lewej: Paese BB Cream z kwasem hialuronowym, Hebe, cena 51,99 zl | Bourjois Healthy Mix BB Cream z witaminami, Rossmann, cena regularna 62,99 zł | Resibo Team Sunscreen SPF 30, cena 89 zł, fot. mat. prasowe

Paese BB Cream z kwasem hialuronowym

To idealny produkt dla spragnionej skóry, która lubi subtelny makijaż, tzw. make-up no make-up. Formuła wzbogacona kwasem hialuronowym intensywnie nawilża, wygładza i delikatnie kryje. Sprawdza się świetnie solo, ale możesz nosić go też jako lekką bazę pod makijaż. Po jego zastosowaniu cera jest lekko rozświetlona, przez co wygląda po prostu zdrowo.

Krem dostępny jest w kilku odcieniach, więc bez problemu możesz dobrać coś dla siebie. Jednocześnie ładnie wtapia się w skórę i dopasowuje do jej naturalnego kolorytu.

Bourjois Healthy Mix: Krem BB z witaminami

Kobiety na całym świecie pokochały serię Healthy Mix, zarówno jeśli chodzi o podkład, jak i ten lekki krem BB albo nowość, czyli tint-esencję do twarzy. Ten krem BB wzbogacony jest kompleksem witamin, pięknie pachnie i jest leciutki jak wata cukrowa.

W ciągu dnia odżywia cerę i dodaje jej blasku, a lekka formuła zapewnia bardzo naturalny efekt. Nie tworzy maski, nie podkreśla suchych skórek i dobrze się trzyma w ciągu dnia. Dodatkowo świetnie współgra z tłustą i mieszaną cerą, więc regularnie do niego wracam, nawet jeśli zdarzy mi się jakiś kosmetyczny "skok w bok".

A teraz najlepsze: krem ten jest aktualnie w promocji w Rossmannie i kosztuje jedynie 33,99 zł. Przypomnę, że jego cena regularna to prawie 63 zł. Lepiej więc od razu wrzuć do koszyka 2 lub 3 opakowania.

Resibo Team Sunscreen: krem koloryzujący z SPF 30

To nie do końca krem BB, ale zdecydowanie zasługuje na uwagę. Choć marka ma w ofercie dedykowany krem BB, to właśnie ten produkt wybieram do codziennej pielęgnacji latem. Działa jak krem nawilżający, baza i SPF w jednym.

Ma lekkie krycie, które ujednolica cerę bez efektu maski czy tapety. Dodatkowo zawiera składniki łagodzące i przeciwutleniacze, więc sprawdzi się nawet przy cerze wrażliwej. To idealna opcja na plażę, miasto czy letni spacer - wystarczy jedno muśnięcie, by cera wyglądała zdrowo i promiennie. Szybko się wchłania i nie tworzy smug.

