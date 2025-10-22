Regularne farbowanie włosów to zmora wielu kobiet. Choć istnieje koloryzacja, z którą ukryjesz odrost na głowie, nie oszukujmy się, większość fryzur tak nie wygląda i trzeba przynajmniej co 3 miesiące składać wizyty u fryzjera. Szczególnie wtedy, gdy chcemy zakryć uporczywe siwe włosy. A gdyby istniał produkt, który jest w stanie w mig zatuszować odrosty i srebrzyste pasma? Okazuje się, że mamy taki na rynku. Puder do odrostów i siwych włosów Palette Root Retouch to kosmetyk, z którym musisz się zapoznać.

Puder do odrostów i siwych włosów Palette Root Retouch

Regularne farbowanie włosów nie jest dla nich korzystne. Dlatego warto wspierać się kosmetykami, które są w stanie zatuszować odrost i siwe pasma, jednocześnie wydłużając czas przed kolejną wizytą u fryzjera i nałożeniem farby na głowę. Absolutnym hitem pod tym względem jest korektor do maskowania odrostów w pudrze Schwarzkopf Palette Root Retouch.

Korektor w pudrze do odrostów i siwych włosów Palette Root Retouch, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

To innowacyjny produkt na rynku. Pozwala błyskawicznie zatuszować miejsca na włosach, których nie chcemy eksponować - np. odrosty czy siwe kosmyki. Ma kompaktowe opakowanie, więc możemy mieć go cały czas pod ręką, a do tego utrzymuje się na głowie przez cały dzień. Potem wystarczy zmyć go szamponem.

Ten kosmetyk to HIT - kryje odrosty migusiem

Puder do odrostów i siwych włosów marki Schwarzkopf to kosmetyk, który błyskawicznie pokrywa odrost i siwe włosy dzięki wysokiej pigmentacji. W zestawie dostępna jest gąbeczka, przy pomocy której z łatwością jesteśmy w stanie rozprowadzić produkt u nasady włosów. Przeznaczona jest do wielokrotnego użytku. Sam puder natomiast wystarcza nawet na 30 aplikacji.

Warto podkreślić, że jest to kosmetyk odporny na warunki atmosferyczne. Nie trzeba się zatem obawiać tego, że deszcz, śnieg lub wiatr będą w stanie naruszyć jego działanie. Formuła zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego, więc jest bezpieczna dla naszych kosmyków.

Dla kogo Schwarzkopf Palette Root Retouch będzie idealny?

Ten korektor jest doskonały dla każdej z nas. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - do ciemnego blondu i brązu, więc każda z nas może dobrać odcień odpowiadający jej aktualnej barwie pasm.

Jest to kosmetyk szczególnie przeznaczony dla pań, które nie są w stanie ukryć odrostów, a ich włosy rosną stosunkowo szybko. To też dobra opcja dla kobiet dojrzałych, u których widoczne są siwe kosmyki przebijające się przez naturalne lub pomalowane pasma.

