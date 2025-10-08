Widoczne siwe włosy i odrosty to nie tylko kwestia estetyczna, ale często także źródło dyskomfortu i spadku pewności siebie. Codzienne tempo życia nie zawsze pozwala na regularne farbowanie włosów czy wizyty u fryzjera, dlatego wiele osób sięga po alternatywne metody radzenia sobie z siwizną. Jednym z najskuteczniejszych i zarazem najszybszych sposobów są kosmetyki do maskowania odrostów.

Wśród dostępnych produktów można znaleźć spraye, tusze, kredki oraz pudry. Te ostatnie wyróżniają się dużą precyzją w aplikacji i naturalnym efektem. Nakładane punktowo, pozwalają błyskawicznie zakryć siwe odrosty i ujednolicić kolor fryzury. Pudry to idealne rozwiązanie na „szybki ratunek” przed ważnym spotkaniem, wyjściem czy wydarzeniem. Na rynku jest produkt, który odpowiada na te potrzeby – precyzyjny puder do tuszowania siwizny, który działa bez pudła.

Puder do siwych odrostów - Colorwin

Colorwin Retouch to puder w kolorze ciemnego brązu do retuszowania siwizny i odrostów. Produkt ma formę drobnego proszku zamkniętego w kompaktowym opakowaniu, który zawiera też specjalny, gąbkowy aplikator. Dzięki niemu można w łatwy i dokładny sposób pokryć siwe włosy w trudno dostępnych miejscach, takich jak linia włosów, skronie, czoło czy okolice uszu.

Kosmetyk nie wymaga użycia wody ani dodatkowych utrwalaczy. Wystarczy nałożyć go na suche włosy – tam, gdzie widoczna jest siwizna lub odrost. Już po jednej aplikacji włosy zyskują jednolity kolor i świeży wygląd. Puder optycznie zwiększa objętość fryzury, co jest dodatkowym atutem dla osób z cienkimi lub rzadkimi włosami.

Produkt utrzymuje się do pierwszego mycia, a jego zmycie nie stanowi problemu – wystarczy zwykły szampon. Zawartość opakowania to 3,2 g pudru, co przy ekonomicznej aplikacji wystarcza na wiele użyć. Cena: 27,99 zł (drogerie Natura).

Nakładaj puder specjalną gąbeczką, aby efekt był naturalny, Fot. materiały prasowe

Jak stosować puder do siwizny i na co uważać?

Aby uzyskać pożądany efekt, należy stosować produkt wyłącznie na suche włosy. Za pomocą gąbki aplikacyjnej należy nanieść puder na miejsca, które chcesz zatuszować – omijając oczy, błony śluzowe i uszkodzoną skórę. Kosmetyk nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, a w przypadku zmiany konsystencji, zapachu lub koloru produktu – nie należy go używać.

