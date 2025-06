Siwe włosy pojawiają się na głowie w najmniej spodziewanym momencie. U jednych kobiet dzieje się to wcześniej, inne panie trochę dłużej mogą cieszyć się fryzurą bez srebrnych pasm, ale jedno jest pewne - każda z nas w pewnym momencie będzie się zastanawiać, co zrobić, żeby zatuszować siwiznę. Z pomocą przychodzi nam pradawny sekret Japonek na siwe włosy. Okazuje się, że to produkt za 7 zł, z którego wystarczy przygotować płukankę.

Sekret Japonek na siwe włosy to produkt za 7 zł

Azjatyckie sposoby pielęgnacji cieszą się popularnością na całym świecie. Koreańskie maseczki i nawilżanie skóry to zaledwie początek. Absolutnym hitem są triki do włosów, które sprawiają, że pasma są piękne i odżywione.

Japonki mają swój sekret na siwe włosy, który przekazują z pokolenia na pokolenie. Jest nim produkt, który można kupić za zaledwie kilka złotych. Chodzi o... czarny sezam. Jak dokładnie stosować go na włosy, aby pozbyć się siwych pasm?

Czarny sezam na siwe włosy

Czarny sezam jest od zarania dziejów stosowany zarówno w lecznictwie, jak i w pielęgnacji. Ma bowiem wiele cennych właściwości. Substancje zawarte w jego nasionach stymulują melanocyty, czyli komórki skóry głowy, które odpowiadają za produkcję barwnika. Tym samym ta odmiana sezamu zapobiega pojawianiu się siwych włosów.

Warto dodać, że w ziarnach czarnego sezamu zawarte są też antyoksydanty. Śmiało można zatem stosować go także w formie maseczki na twarz, ponieważ wówczas będzie opóźniać procesy starzenia się skóry.

Dziś jednak skupiamy się na głowie i włosach. Aby zastosować czarny sezon na pasma, należy przygotować z niego płukankę.

Płukanka z czarnego sezamu na włosy

Płukanka do włosów z czarnego sezamu jest banalnie prosta. Wystarczy wsypać do miski łyżeczkę ziaren. Następnie zalewamy je gorącą wodą. Odstawiamy do wystygnięcia. Po umyciu włosów szamponem i odżywką stosujemy płukankę, polewając pasma gotowym naparem. Taki zabieg najlepiej powtarzać raz w tygodniu. Wtedy siwe pasma nie będą ci straszne.