Koreańska maska w płachcie Kimoco Glass Skin aktualnie kosztuje tylko 5 zł w drogeriach Rossmann. Cudnie nawilża, wygładza oraz rozświetla i jest najlepszą opcją przed sylwestrową nocą. Poznaj szczegóły.
Kimoco Glass Skin to koreańska maska w płachcie z żelu celulozowego, nasączona serum rozświetlająco-nawilżającym z wodą ryżową, beta-glukanem i ekstraktem z yuzu. Jej zadaniem nie jest „wyprasowanie” skóry w kwadrans, lecz podanie solidnej dawki nawilżenia, ukojenia i delikatnego blasku, który ma przybliżyć cerę do modnego efektu szkliście gładkiej, równej powierzchni.
Co to za produkt i do jakiej kategorii należy?
Glass Skin to klasyczna maska w płachcie typu jelly – materiał nasączony serum jest półżelowy, dzięki czemu lepiej przylega do twarzy niż klasyczna bawełna. Producent pozycjonuje ją jako szybki, kilkunastominutowy zabieg rozświetlająco-nawilżający, który można stosować doraźnie (przed wyjściem, po długim dniu) albo jako element regularnej koreańskiej rutyny pielęgnacyjnej. To kosmetyk pielęgnacyjny „na już”, nie kuracja o działaniu odłożonym w czasie.
Aktualnie ta maska jest objęta promocją i do sylwestra możesz ją kupić za jedyne 5,39 zł. To duża obniżka, ponieważ standardowa cena maski wynosi 8,99 zł.
Jak działa maska Kimoco Glass Skin na skórze?
Po nałożeniu żelowa płachta tworzy na skórze chłodzącą, półokluzyjną warstwę. Dzięki temu aktywne składniki z serum wnikają łatwiej, a woda wolniej odparowuje z naskórka. W praktyce większość osób odczuwa natychmiastowe nawilżenie, lekkie napięcie powierzchni skóry i wizualne wygładzenie. Yuzu i woda ryżowa wnoszą efekt rozświetlenia, który jest widoczny głównie do końca dnia lub następnego poranka – to bardziej „skóra po dobrym śnie” niż filtr upiększający.
Składniki kluczowe: woda ryżowa, yuzu, beta-glukan, skwalan
Formuła opiera się na połączeniu kilku znanych z K-beauty składników. Woda ryżowa delikatnie wygładza i optycznie rozjaśnia cerę, kojarzy się z czystym, równym kolorytem. Ekstrakt z yuzu jest naturalnym źródłem witaminy C – dodaje skórze „energii” i subtelnego blasku. Beta-glukan działa jak gąbka nawilżająca, jednocześnie łagodząc podrażnienia, a skwalan pomaga zatrzymać wodę w naskórku bez uczucia tłustości. W części formuł pojawia się także centella i składniki fermentowane o działaniu kojącym.
Dla kogo ta maska ma sens, a dla kogo nie?
Kimoco Glass Skin jest pomyślana jako produkt uniwersalny: dla cer normalnych, suchych, odwodnionych i szarych po stresie czy braku snu. Dobrze sprawdzi się też przy cerze dojrzałej jako „ratunek” przed ważnym wyjściem – wygładza powierzchnię, ale nie obiecuje realnej redukcji zmarszczek.
Ostrożność powinny zachować natomiast osoby o skórze bardzo wrażliwej, z alergią na cytrusy lub z aktywnym stanem zapalnym – obecność ekstraktu z yuzu i potencjalnych substancji zapachowych może być wtedy zbyt intensywna.
Jak włączyć Kimoco Glass Skin do rutyny pielęgnacyjnej?
Najwięcej sensu ma używanie tej maski po dokładnym oczyszczeniu i tonizacji skóry, 1–2 razy w tygodniu lub doraźnie przed ważnym dniem. Płachtę warto zostawić na 15–20 minut, a nadmiar serum delikatnie wklepać, zamiast zmywać. Po zdjęciu maski dobrze domknąć pielęgnację lekkim kremem nawilżającym. To nie jest krok obowiązkowy w rutynie, ale raczej przyjemny, skoncentrowany „boost”, po który można sięgać wtedy, gdy skóra wygląda na zmęczoną lub matową.
Jeśli ciekawi cię efekt glass skin, a jednocześnie nie masz ochoty na bardzo rozbudowaną, wieloetapową pielęgnację, ta maska może być dobrym, bezpiecznym początkiem eksperymentów. Warto zacząć od pojedynczej saszetki, zastosować ją wieczorem i obserwować skórę przez najbliższe dni. U osób ze skłonnością do podrażnień rozsądne będzie wcześniejsze przetestowanie niewielkiej ilości serum na fragmencie skóry. Dzięki temu sprawdzisz, czy formuła Kimoco Glass Skin wpisuje się w potrzeby twojej cery, zanim sięgniesz po nią częściej.
