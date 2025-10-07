Masz dość oklapniętej fryzury, która traci kształt już chwilę po ułożeniu? Nie chcesz codziennie sięgać po suszarkę czy tapirować włosów, by dodać im objętości? W codziennej stylizacji może pomóc prosty i tani trik, który nie wymaga wysiłku, a daje spektakularny efekt push-up.

Puder do włosów za jedyne 10 zł marki Isana może odmienić twoją fryzurę w kilka sekund. Puder kosztuje 9,99 zł i kupisz go w Rossmannie.

Jak działa puder unoszący włosy u nasady?

Produkt stworzono z myślą o osobach, które zmagają się z cienkimi, szybko przetłuszczającymi się włosami i brakiem objętości. Puder ma sypką formułę, która zawiera składniki absorbujące sebum. Po nałożeniu u nasady włosów działa natychmiast – matuje, unosi i nadaje teksturę. W efekcie włosy są lekko uniesione, wyglądają na gęstsze i pełniejsze.

Produkt nie obciąża fryzury, nie skleja pasm i nie zostawia białego nalotu. Co ważne – efekt utrzymuje się przez wiele godzin, a fryzurę można modelować w ciągu dnia bez dokładania kolejnej porcji kosmetyku. Wystarczy przeczesać włosy palcami i gotowe.

Puder unoszący włosy u nasady - Fot. rossmann.pl/Isana

Jak stosować puder Isana krok po kroku?

Aby uzyskać najlepszy efekt, warto przestrzegać kilku prostych zasad:

Puder stosuj wyłącznie na suche włosy – tylko wtedy zadziała skutecznie. Rozdziel pasma i posyp niewielką ilość produktu u nasady włosów. Wmasuj puder opuszkami palców, by równomiernie rozprowadził się na skórze głowy. Ułóż fryzurę palcami, lekko unosząc pasma do góry. W razie potrzeby nałóż dodatkową porcję w miejscach, które wymagają większego uniesienia – np. grzywka lub czubek głowy. Aby odświeżyć fryzurę w ciągu dnia, wystarczy przeczesać włosy palcami – bez ponownego nakładania produktu.

Dzięki temu uzyskasz naturalny efekt objętości, bez konieczności stosowania lakierów czy innych utrwalaczy.

Kto powinien sięgnąć po taki produkt?

Tego typu puder to idealne rozwiązanie dla:

osób z cienkimi i rzadkimi włosami, które szybko "oklapują",

tych, którzy zmagają się z przetłuszczającą się skórą głowy,

zapracowanych osób, które nie mają czasu na codzienną, czasochłonną stylizację,

miłośników naturalnego wyglądu, bez efektu ciężkich kosmetyków.

Produkt najlepiej sprawdza się na krótkich i półdługich fryzurach, ale także właścicielki długich włosów mogą z powodzeniem używać go punktowo – na przykład na grzywkę lub w okolicach czubka głowy.

Jaki jest skład pudru do włosów marki Isana?

W składzie pudru znajdują się substancje, które nie tylko nadają objętość, ale również są bezpieczne dla skóry głowy:

Silica – pochłania nadmiar sebum i zapewnia matowe wykończenie,

Aqua – nadaje lekkość i ułatwia aplikację,

VP/VA Copolymer – polimer utrwalający efekt push-up,

Glycerin – nawilża i chroni przed przesuszeniem,

Phenoxyethanol – działa konserwująco,

Parfum – zapewnia delikatny, świeży zapach.

Formuła tego pudru nie zawiera alkoholu ani silikonów, co czyni go odpowiednim dla osób o wrażliwej skórze głowy.

