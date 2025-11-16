Szampon Isana Herbal szturmem podbija półki Rossmanna, oferując działanie pielęgnujące w szokująco niskiej cenie – tylko 2,99 zł za 300 ml. Zawiera specjalną formułę pielęgnującą, która oczyszcza włosy i skórę głowy, jednocześnie nie powodując ich przesuszenia. Dzięki obecności pantenolu i witaminy B3 włosy są odżywione i odporne na codzienne czynniki zewnętrzne.

Szampon skutecznie redukuje nadmiar sebum, nadaje włosom lekkość i witalność, a zawarte w nim proteiny pszeniczne wzmacniają strukturę włosa. Konsumenci zauważają również zwiększoną objętość fryzury i długotrwałe uczucie świeżości.

Szampon - Fot. rossmann.pl

Do jakiego rodzaju włosów jest przeznaczony szampon z Rossmanna?

Szampon Isana Herbal został stworzony z myślą o osobach z włosami normalnymi oraz przetłuszczającymi. Produkt reguluje wydzielanie sebum, dzięki czemu włosy pozostają świeże przez dłuższy czas, bez potrzeby codziennego mycia.

Ziołowe składniki sprawiają, że szampon może być stosowany także przez osoby szukające naturalnej pielęgnacji i chcące odciążyć swoje włosy od silnych detergentów. Formuła działa łagodnie, dzięki czemu nadaje się do codziennego stosowania.

Jak stosować szampon ziołowy?

Sposób użycia szamponu Isana Herbal jest prosty i nie odbiega od standardowej aplikacji produktów tego typu. Należy niewielką ilość szamponu wmasować delikatnie w mokre włosy i skórę głowy. Po krótkim czasie należy go dokładnie spłukać.

W razie potrzeby czynność można powtórzyć. Szampon może być używany codziennie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób, których włosy wymagają regularnego oczyszczania.

Jakie składniki aktywne zawiera Isana Herbal?

Szampon szczyci się bogatą listą składników aktywnych, które odpowiadają za jego skuteczność. Wśród nich znajdziemy:

wyciąg z rumianku,

wyciąg z szałwii,

wyciąg z pokrzywy,

pantenol,

witamina B3 (niacynamid),

proteiny pszeniczne.

Dodatkowo w składzie znajdziemy również wyciągi z melisy, skrzypu polnego, rozmarynu, kasztanowca oraz podbiału. Dzięki tym składnikom szampon wykazuje działanie odżywcze, wzmacniające oraz oczyszczające.

