Oklapnięte włosy, które opadają już chwilę po umyciu, potrafią skutecznie zepsuć nastrój. Ale marka Anwen przygotowała rozwiązanie, które zaskoczy nawet najbardziej wymagające osoby. Szampon Hair Me More, dostępny w drogeriach Rossmann, to hit wśród produktów do cienkich i pozbawionych życia włosów.

Wegańska formuła, brak silikonów i skład oparty na naturalnych substancjach to tylko początek listy atutów. Warto sprawdzić, dlaczego ten produkt jest wysoko oceniany przez użytkowniczki i jak dokładnie działa.

Szampon - Fot. rossmann.pl

Dlaczego warto sięgnąć po szampon Hair Me More?

Szampon Hair Me More marki Anwen powstał z myślą o osobach, które codziennie walczą z problemem braku objętości na głowie. Jego działanie skupia się na unoszeniu włosów u nasady i dodawaniu im sprężystości bez efektu obciążenia. Dzięki niemu fryzura wygląda świeżo i jest pełna życia nawet wiele godzin po umyciu.

Produkt zawiera naturalne substancje myjące, które skutecznie oczyszczają skórę głowy, jednocześnie nie powodując jej podrażnień. Oprócz tego formuła została wzbogacona o szereg składników aktywnych, które poprawiają kondycję włosów i wpływają na ich objętość już od pierwszego użycia.

Dla kogo przeznaczony jest ten szampon?

Szampon Hair Me More za 23,99 zł to idealne rozwiązanie dla osób z cienkimi, delikatnymi i oklapniętymi włosami, które potrzebują objętości i lekkiego uniesienia. Sprawdzi się również u tych, którzy szukają naturalnych i bezpiecznych rozwiązań w codziennej pielęgnacji. Dzięki swojej łagodnej formule może być stosowany często, nie przesuszając skóry głowy.

Dla osób unikających silikonów i szukających produktów cruelty-free Hair Me More będzie wyborem idealnym. To także dobra opcja dla fanek świadomej pielęgnacji włosów, które chcą dodać swoim pasmom objętości bez kompromisów.

Jak działa szampon Hair Me More marki Anwen?

Sekret działania tego szamponu tkwi w starannie dobranych składnikach aktywnych. Hydrolizowane proteiny ryżowe działają na zasadzie oddziaływań elektrostatycznych – ujemnie naładowane aminokwasy wchodzą w interakcję z powierzchnią włosa, dzięki czemu włosy są wyraźnie uniesione od nasady.

Z kolei ekstrakt z Amarantusa zawarty w formule tworzy naturalny film ochronny na łodygach włosów. Chroni je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i stopniowo uwalnia dobroczynne peptydy oraz polisacharydy, co przekłada się na poprawę ich kondycji. Efektem jest objętość utrzymująca się przez cały dzień.

Co zawiera formuła szamponu Hair Me More?

W składzie znajdziemy szereg naturalnych i skutecznych składników. Wśród nich są:

hydrolizowane proteiny ryżowe,

biomimetyczne składniki z Amarantusa,

sok z aloesu,

gliceryna,

pochodna lukrecji,

naturalne substancje myjące.

Proteiny ryżowe wpływają na zwiększenie objętości, Amarantus chroni i odżywia, aloes i gliceryna nawilżają, a lukrecja łagodzi skórę głowy i reguluje wydzielanie sebum. Cała formuła jest wolna od silikonów i składników pochodzenia zwierzęcego, co czyni produkt całkowicie wegańskim.

