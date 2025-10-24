Ten zapach uzależnia już od pierwszego użycia. Połączenie słodkiej śliwki i soczystej jeżyny sprawia, że codzienna pielęgnacja włosów zamienia się w aromatyczny rytuał.

Ale to nie tylko zapach sprawia, że szampon Soflow do włosów farbowanych budzi tak ogromne zainteresowanie. Jego formuła została stworzona z myślą o osobach, które mają dość matowych, suchych i pozbawionych życia pasm.

Dla kogo przeznaczony jest szampon Soflow?

Szampon rewitalizujący marki Soflow by VisPlantis to odpowiedź na potrzeby osób, które farbują włosy i szukają skutecznej ochrony koloru. Produkt jest dedykowany każdemu, kto zauważył, że jego kosmyki po zabiegach chemicznych straciły blask, elastyczność i miękkość.

Osoby borykające się z suchymi, zniszczonymi farbowaniem włosami, odnajdą w szamponie Soflow skuteczne wsparcie. To kosmetyk idealny do codziennego stosowania – zarówno po świeżej koloryzacji, jak i w pielęgnacji między kolejnymi zabiegami.

Co szampon Soflow robi z włosami farbowanymi?

Szampon do włosów farbowanych Soflow to coś więcej niż zwykłe oczyszczanie skóry głowy. Produkt intensywnie nawilża, przywraca włosom blask i przede wszystkim – chroni kolor przed blaknięciem.

Zawarte w nim substancje aktywne działają regenerująco i wzmacniająco. Dzięki nim włosy są odbudowywane od wewnątrz, co oznacza wyraźną poprawę ich kondycji – pasma stają się bardziej miękkie, gładkie i lśniące.

Szampon doskonale domywa włosy, ale nie powoduje przesuszenia. Regularne stosowanie przekłada się na przedłużenie trwałości koloru oraz widoczne wygładzenie struktury włosa.

Składniki aktywne, które zmieniają wszystko

Formuła szamponu Soflow to dopracowana kompozycja składników pielęgnacyjnych, które działają synergicznie, aby zregenerować włosy farbowane.

Na liście składników znajdziemy:

Ekstrakt z jeżyny – naturalny antyoksydant, który zapobiega blaknięciu koloru i wzmacnia połysk włosów,

– naturalny antyoksydant, który zapobiega blaknięciu koloru i wzmacnia połysk włosów, Olej ze śliwki – wygładza, zmiękcza i chroni pasma przed utratą wilgoci,

– wygładza, zmiękcza i chroni pasma przed utratą wilgoci, Wegańska keratyna – odbudowuje strukturę włosa od środka, zwiększając jego elastyczność i odporność na uszkodzenia,

– odbudowuje strukturę włosa od środka, zwiększając jego elastyczność i odporność na uszkodzenia, Adaptogen – różeniec górski – działa przeciwutleniająco, stymuluje porost włosów i poprawia ich wytrzymałość.

Każdy z tych składników pełni kluczową funkcję – razem tworzą kompleksową ochronę i wsparcie dla włosów zmęczonych koloryzacją.

