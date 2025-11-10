Made In Lab Women 09 to propozycja, która zaskakuje nie tylko ceną, ale i nieprzeciętnym charakterem. Za 39,99 zł klientki Hebe mogą kupić francuskie perfumy, które emanują subtelnością i klasą. Produkt wyróżnia się wyjątkową kompozycją, która łączy świeżość cytrusów z ciepłem nut kwiatowych i głębią orientalnych akordów.

Perfumy zostały stworzone dla kobiet, które pragną podkreślić swoją kobiecość, a jednocześnie cenią delikatność i wyrafinowaną elegancję. Ich uniwersalny charakter sprawia, że nadają się zarówno na dzień, jak i na wieczór, bez względu na porę roku.

Perfumy - Fot. hebe.pl

Dlaczego Made In Lab Women 09 zachwyca kobiety?

Made In Lab Women 09 to damskie perfumy, które łączą w sobie ponadczasowy styl z przystępną ceną. Dzięki starannie dobranym składnikom zapachowym tworzy aurę luksusu i kobiecego uroku. Subtelny, świeży, cytrusowy – ale nieprzesłodzony – zapach czyni z niej idealnego towarzysza dnia codziennego, który jednocześnie nie przytłacza i nie dominuje.

Dla kogo stworzono perfumy Made In Lab Women 09?

Perfumy skierowane są zarówno do młodszych, jak i starszych kobiet, które łączy zamiłowanie do klasycznej elegancji. Made In Lab 09 to zapach, który podkreśla indywidualność i osobisty styl. Jest to idealny wybór dla kobiet, które cenią świeże, cytrusowe nuty z delikatnie słodkim, kwiatowym sercem oraz orientalną bazą.

Nie jest to zapach o nachalnym charakterze – jego subtelność czyni go idealnym towarzyszem codziennych aktywności, jak również wieczornych spotkań. To również atrakcyjna propozycja dla tych, którzy poszukują taniego odpowiednika perfum o luksusowym charakterze.

Jakie nuty zapachowe tworzą kompozycję Made In Lab 09?

Zapach Made In Lab Women 09 to harmonijne połączenie trzech warstw aromatycznych:

Nuty głowy : pomarańcza, mandarynka, kwiat pomarańczy, bergamotka – dają początkowy, cytrusowy i orzeźwiający charakter zapachu,

: pomarańcza, mandarynka, kwiat pomarańczy, bergamotka – dają początkowy, cytrusowy i orzeźwiający charakter zapachu, Nuty serca : mimoza, jaśmin, róża turecka, ylang-ylang – wprowadzają kwiatową głębię i romantyczną słodycz,

: mimoza, jaśmin, róża turecka, ylang-ylang – wprowadzają kwiatową głębię i romantyczną słodycz, Nuty bazy: fasolka tonka, paczula, opoponaks, wanilia, wetyweria, białe piżmo – odpowiadają za trwałość zapachu, zapewniając orientalną i elegancką nutę końcową.

Ta wielowarstwowa struktura sprawia, że zapach ewoluuje na skórze, ukazując różne oblicza swojej kompozycji w zależności od pory dnia czy temperatury.

