Hebe wyprzedaje arabskie perfumy z szafranem. Teraz zapłacisz 49 zł
Luksusowy, orientalny zapach z głęboką nutą szafranu trafił na wyprzedaż w Hebe. 80 ml zmysłowych perfum możesz teraz kupić za zaledwie 49 zł – to połowa ceny regularnej. Dowiedz się więcej o tym produkcie.
Arabskie perfumy z szafranem z Hebe marki Naseem właśnie trafiły do wyjątkowej promocji, która przyciąga uwagę miłośników intensywnych i trwałych zapachów. To połączenie orientalnych nut z odświeżającymi akcentami ozonowymi.
Tak pachną arabskie perfumy z szafranem z Hebe
Orientalna kompozycja arabskich perfum Naseem Aura Aqua dostępnych w drogerii Hebe łączy w sobie intensywne, wyraziste nuty zapachowe. Otwierają się akordami bergamotki i szafranu – już od pierwszego psiknięcia wyczuwalna jest luksusowa głębia charakterystyczna dla orientalnych woni. Serce zapachu to irys, jaśmin oraz akord ozonowy, który nadaje świeżości i lekkości kompozycji. Baza perfum została zbudowana z bursztynu, drzewa sandałowego oraz mchu, tworząc trwały, zmysłowy aromat, który utrzymuje się na skórze przez długie godziny.
Kompozycja zapachowa:
- nuty głowy: bergamotka, szafran,
- nuty serca: irys, jaśmin, akord ozonowy,
- nuty bazy: bursztyn, drzewo sandałowe, mech.
To właśnie szafran w połączeniu z bergamotką nadaje zapachowi niepowtarzalny charakter. Orientalna mieszanka została zaprojektowana z myślą o osobach poszukujących eleganckich, intensywnych i długo utrzymujących się perfum.
Cena regularna perfum wynosiła 98,40 zł za 80 ml. Obecnie, w ramach promocji w drogerii Hebe, zapach dostępny jest za 49,00 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 55,00 zł, co oznacza, że obecna oferta jest wyjątkowo korzystna – to aż 50% zniżki względem ceny regularnej.
Jakiej kobiecie będą pasować perfumy z szafranem?
Aura Aqua to zapach unisex, co oznacza, że idealnie pasują zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Jednak dzięki połączeniu jaśminu i irysa z nutami orientalnymi przez wiele osób określane są jako perfumy skłaniające się bardziej w stronę damskiego profilu. Idealny będzie dla kobiet ceniących wyrafinowane, eleganckie aromaty.
To idealna propozycja dla pań, które lubią wyróżniać się swoim stylem i szukają perfum, które pozostawiają trwały ślad w pamięci otoczenia. Orientalne zapachy z nutą szafranu są często wybierane przez kobiety silne, zdecydowane, ale też zmysłowe i świadome swojej kobiecości.
Choć kompozycja zapachowa jest intensywna i bogata, świetnie sprawdzi się również na co dzień. Nuty ozonowe i jaśmin dodają świeżości, dzięki czemu perfumy nie są przytłaczające. Można je stosować do pracy, na spotkania czy wieczorne wyjścia. To uniwersalny zapach, który dopasuje się do różnych stylizacji i okazji.
Na jaką porę roku najlepsze będą perfumy z szafranem?
Dzięki połączeniu ciepłych nut bazy – bursztynu i drzewa sandałowego – oraz świeższych akordów cytrusowych i ozonowych, arabskie perfumy z szafranem sprawdzą się zarówno zimą, jak i jesienią. Ich głęboki, otulający charakter szczególnie pasuje do chłodniejszych miesięcy, kiedy intensywniejsze zapachy prezentują się najlepiej.
Jednocześnie dzięki świeżości bergamotki i ozonu, zapach może być również używany wiosną. Jest to więc propozycja całoroczna, odpowiednia dla osób, które szukają jednego, uniwersalnego flakonu na każdą okazję.
