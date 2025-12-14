Perfumy gourmand w 2026 roku będą absolutnym hitem, którego będzie pożądać każdy. Już nie tylko otulają nas słodyczą cukru, wanilii czy czekolady, ale coraz częściej intrygują nieoczywistymi połączeniami smaków i aromatów. W nadchodzącym sezonie trend ten rozkwita – perfumy inspirowane wypiekami, przyprawami i produktami mlecznymi zdobywają rynek, stając się głównym wyborem wśród poszukujących zapachowej przygody.

Perfumy gourmand będą królować w 2026 roku

Perfumy gourmand to zdecydowanie jeden z największych perfumiarskich trendów na 2026 rok. W nadchodzących miesiącach coraz częściej będziemy sięgać po zapachy inspirowane jedzeniem – ale niekoniecznie oczywiste, jak waniliowe latte czy klasyczna szarlotka. Projektanci perfum coraz śmielej eksplorują złożone, wielowymiarowe nuty, które wychodzą poza klasyczne słodkie tony.

W nowoczesnych perfumach gourmand znajdziemy nie tylko karmel czy cukier, ale też nuty przypraw – kardamonu, pieprzu, cynamonu – oraz akordy inspirowane pieczoną skórką chleba, prażonym sezamem czy orzechami. Takie nietypowe kompozycje otwierają nowy rozdział w perfumerii, łącząc słodycz z głębią i wytrawnym charakterem. To już nie tylko perfumy pachnące deserem, ale całe doznanie kulinarne zamknięte we flakonie.

Gourmand, jakiego nie znasz: wytrawna sól i nuta słodyczy

Świetnym przykładem takiej intrygującej kompozycji z wytrwanym twistem jest Bohoboco Sea Salt Caramel – perfumy od polskiej marki, która zdobywa uznanie międzynarodowych koneserów zapachów. Ten zapach to mistrzowskie połączenie słodkiego, gęstego karmelu z nutą morskiej soli, która przełamuje i balansuje całość kompozycji.

Pierwsze wrażenie to wyraźna, intensywna słodycz karmelu – niemal jak ciągnący się cukierek rozpuszczający się na języku. Jednak niemal natychmiast pojawia się akord morskiej soli, który nadaje zapachowi wyrazistości, głębi i lekko mineralnego charakteru. Na skórze Sea Salt Caramel rozwija się powoli, zaskakując wielowymiarowością – od słodkiego otwarcia, przez słony środek, aż po ciepłą, przytulną bazę.

Bohoboco Sea Salt Caramel, fot. mat. prasowe

Laktonowe nuty to poezja dla fanek mlecznej gładkości

Innym kierunkiem, który zyska na znaczeniu w trendzie perfum gourmand, są nuty laktonowe – mleczne, kremowe, otulające. Ich miękkość i subtelność sprawiają, że perfumy stają się intymne, aksamitne i niezwykle zmysłowe. Nuty te mogą przypominać zarówno mleko odzwierzęce, jak i wegańskie alternatywy, takie jak mleko kokosowe czy migdałowe.

Idealnym przykładem jest Miu Miu Fleur de Lait – zapach, który otwiera się kwiatową świeżością, by szybko przejść w aksamitną, mleczną miękkość. Kompozycja rozwija się jak kremowy deser – najpierw delikatnie, później coraz głębiej, aż do otulenia skóry ciepłą, kaszmirową aurą. Fleur de Lait to perfumy, które pozostają blisko ciała, oferując komfort i zmysłowość przez wiele godzin.

Miu Miu Fleur de Lait, fot. mat. prasowe

Słodki deser zamknięty we flakon

Choć perfumy gourmand ewoluują i przybierają nowe formy, klasyczne zapachy inspirowane deserami wciąż pozostają ważnym elementem tego nurtu. Nie muszą to jednak być oczywiste wybory – jak szarlotki, puddingi czy serniki. W 2026 roku odkryjemy świeższe, bardziej energetyzujące odsłony deserowych inspiracji.

Theodoros Kalotinis Lemon Tart to zapach, który idealnie oddaje aromat cytrynowej tarty. Już od pierwszego psiknięcia czuć soczystą cytrynę, której kwaskowatość została złagodzona nutami kremowego nadzienia i maślanego ciasta. To niebanalna propozycja – lekka, ale wyrazista, świeża, ale z deserowym akcentem. Lemon Tart to doskonały wybór na dzień, gdy potrzebujemy subtelnej poprawy nastroju.

Theodoros Kalotinis Lemon Tart, fot. mat. prasowe

Perfumy gourmand mają wiele oblicz i wcale nie są zerojedynkowe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Do wyboru masz cały wachlarz możliwości, dzięki czemu nawet, jeśli nie lubisz słodkich perfum, z łatwością odnajdziesz w tym trendzie coś dla siebie.

