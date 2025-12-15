Święta zbliżają się wielkimi krokami i wszyscy zaczynamy już rozglądać się za prezentami pod choinkę dla najbliższych. A jeśli chodzi o podarunki dla kobiet, to nie ma nic lepszego, niż piękne i trwałe perfumy z ogonem.

Już od jakiegoś czasu w internecie aż huczy na temat zapachów arabskich i to właśnie one są teraz ulubieńcami wielu kobiet. W drogeriach wyprzedają się jak świeże bułeczki, w szczególności, gdy akurat są na przecenie, a dzieje się to właśnie teraz. W Rossmanie viralowe perfumy arabskie można dorwać w wyjątkowej promocji -40%. Zobacz, o jaki zapach chodzi i od razu biegnij po swój flakonik, bo półki w drogerii z pewnością szybko będą świecić pustkami.

Arabskie perfumy, które robią furorę w sieci

Arabskie perfumy to absolutny hit tego roku. Pokochały je wszystkie perfumiary i trudno się im dziwić, bo te zapachy wyróżnia nie tylko wyjątkowa trwałość i piękne kompozycje, ale i bardzo korzystne ceny. Dodatkowo do wyboru jest cały wachlarz damskich i męskich zapachów, chociaż zdecydowany numer jeden w sieci to Lattafa Khamrah.

Ten flakonik stał się już viralem i pokazywały go na social mediach dziesiątki influencerek. Wiele z nich mówi, że ten produkt to jak szarlotka w buteleczce i jest to porównanie idealne, bo w nutach zapachowych znajdziemy tu zarówno cynamon, gałkę muszkatołową, wanilię, jak i pralinę. Takie połączenie tworzy otulające, ciepłe i przytulne pachnidło, które bardzo długo utrzymuje się na skórze oraz ubraniach. Zaraz po aplikacji może się wydawać nawet zbyt mocny, ale jest to jeden z tych zapachów, które potrzebują czasu, aby się ułożyć i już po chwili zostawiają chmurę genialnej woni.

LATTAFA Khamrah - zapach świątecznego ciepła z korzenną nutą

Komu spodoba się taki prezent? Ta propozycja to unisex, więc sprawdzi się idealnie na prezent zarówno dla pań, jak i panów. Wśród licznych opinii internautów często powtarzają się słowa takie jak zdecydowany, pikantny i elegancki, ale przy tym także aksamitny i ciepły . Testerki i testerzy podkreślają, że jest to zapach dość ciężki, a więc idealny na jesień oraz zimę. Wiele osób mówi też, że dzięki korzennym nutom, Lattafa Khamrah to zapach bardzo świąteczny, a więc będzie doskonałym pomysłem na prezent pod choinkę.

Zobacz dokładny opis tego pachnącego hitu, a jeśli wśród nut zapachowym znajdziesz swoje klimaty, wybierz się po flakonik do Rossmana jak najszybciej, bo teraz perfumy Lattafa Khamrah kosztują tylko 89,99 zł za buteleczkę o pojemności 100 ml. To prawdziwa perełka wśród okazji, bo cena regularna tego produktu to 149,99 zł co daje 40% zniżkę. Cena ta obowiązuje do 26 grudnia, ale nie warto zwlekać, bo zapowiada się na to, że wiele osób będzie polowało na ten zapach.

Nuty zapachowe:

nuty głowy: cynamon, gałka muszkatołowa i bergamotka,

nuty serca: daktyle, pralina, tuberoza i mahoniowiec,

nuty bazy: wanilia, drzewo bursztynowe, fasolka tonka, benzoes, mirra i akigalawood.

