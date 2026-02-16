Popularność serialu Bridgertonowie nie słabnie od lat, a na jej fali na rynku pojawiają się coraz to nowsze kosmetyki. Produkty inspirowane tym tytułem to prawdziwa gratka dla fanów produkcji i były już perfumy czy pomadka, a teraz w Rossmannie pojawiła się kolejna nowość o zapachu arystokracji. Zobacz, o jakim produkcie mowa i koniecznie zerknij na niego przy najbliższej wizycie w drogerii, szczególnie że teraz można go dorwać w promocyjnej cenie.

Poczuj się jak w serialu Bridgertonowie

Przeglądając nowości Rossmanna aż trudno się zdecydować na najlepsze smaczki, ale tym razem wybór był prosty. Nasze oczy od razu przyciągnęła propozycja od marki Dove, która zachwyca wszystkim - od samego pomysłu, poprzez zapach, aż do opakowania. Chodzi tu o antyntyperspirant Dove Bridgerton Raspberry Rendezvous o wyjątkowym zapachu tarty malinowo-różanej.

Brzmi dobrze, prawda? A mimo to nie kosztuje wiele, ponieważ produkt można dorwać za koszt niewiele większy od zwykłego, nudnego antyperspirantu, bo regularna cena Dove z edycji Bridgertonów kosztuje jedne 17,99 zł. Teraz jednak trwa promocja i produkt kosztuje tylko 12,99 zł, ale trzeba się spieszyć z zakupem, bo oferta jest ograniczona czasowo i trwa do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów.

dezorodant Dove, Fot. materiał rossmann.pl

Dove Bridgerton Raspberry Rendezvous - dlaczego warto?

To limitowana edycja, która nie tylko przepięknie pachnie, ale również dobrze chroni przed poceniem, jak wszystkie klasyczne produkty tej marki. Można więc z powodzeniem używać tego produktu jak każdego normalnego antyntyperspirantu bez obaw o mokre ślady pod pachami czy przykry zapach.

Mimo że produkt działa jak każdy inny dezodorant, to jednak jest zupełnie wyjątkowy i nie chodzi tu tylko o samą sygnaturę Bridgertonami. Głównym walorem jest tu zapachowe połączenie maliny i kwiatu róży, co razem tworzy kompletny kosmos. Taka romantyczna, deserowa i bardzo kobieca kompozycja od razu przywodzi na myśl ulubione odcinki serialu, więc pryskanie się dezodorantem będzie przyjemnym elementem każdego dnia.

C0 ciekawe, do wyboru jest jeszcze druga opcja zapachowa, czyli bergamotka i dzikie kwiaty, więc fanki mniej deserowych zapachów też będą zadowolone. Jeśli więc po samym opisie nie jesteś pewna, który z wariantów zapachowym przypadnie ci bardziej do gustu, najlepiej spróbuj obu. Zdecydowanie warto, bo cena antyperspirantu jest na tyle niska, że dobrze będzie mieć w swojej łazience jedną i drugą propozycję.

Wyjątkowy jest tu jednak nie tylko sam zapach dezodorantów, ale i ich opakowania, bo ten limitowany produkt ozdobiony jest przepięknymi romantycznymi wzorami w stylu serialu. Zamiast klasycznej, nudnej buteleczki mamy tu bogato zdobiony front z motywami roślinnymi i efektownym portretem w zdobionej ramie.

Czytaj także: