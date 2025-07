W sezonie letnim 2025 nie potrzeba biletu do Włoch, by poczuć klimat słonecznego południa. Wystarczy zrobić sobie soczysty manicure! Aperol nails, czyli paznokcie inspirowane kolorem popularnego włoskiego drinka, podbijają salony kosmetyczne. Pomarańczowe ombre, soczyste tony i błyszczące wykończenie - to zdobienie wygląda jak południowoeuropejski zachód słońca.

Jak wyglądają Aperol nails?

Paznokcie inspirowane wyglądem popularnego azjatyckiego drinka idealnie wpasowują się w tegoroczne trendy. Zdobienie opiera się na ombre, czyli delikatnym przejściu kolorów. Może być w dwóch wersjach - albo są to paznokcie w kolorze naturalnego różu z pomarańczową, neonową końcówką, albo w całości pomalowane na pomarańczowo i z czerwoną końcówką.

To połączenie kolorów kojarzy się z wakacyjnymi zachodami słońca i przywodzi naprawdę miłe wspomnienia z urlopów spędzonych na południowych plażach. Wykończenie może być błyszczące lub lekko mleczne albo z dodatkiem pyłku typu glazed nails - w każdej wersji wygląda dobrze.

Komu pasują Aperol nails?

To stylizacja, która pasuje do każdej długości płytki: świetnie wygląda zarówno na krótkich, owalnych paznokciach, jak i długich migdałach czy kwadratach. Ten trend pokochają szczególnie osoby o ciepłej karnacji, ale pomarańczowe tony można łatwo dostosować do każdego typu urody. W wersji neonowej to hit plażowych stylizacji, a w bardziej pastelowym ombre jest to bardziej elegancka propozycja np. na letnie wesele czy garden party.

Z czym łączyć to zdobienie?

Aperol nails dobrze wygląda solo, ale świetnie komponują się też z bielą, beżami, a także ubraniami w stylu boho czy resort wear. Możesz też dodać do nich wakacyjne motywy, np. złote listki, palmy, geometryczne wzory czy brokatowy żel.

Te bardziej szalone i odważne klientki często wybierają dodatkowo ręcznie malowane pomarańcze lub cytryny na jednym lub dwóch paznokciach - taki detal robi ogromną różnicę i sprawia, że zdobienie staje się prawdziwie soczyste i wakacyjne. Całość idealnie wpisuje się w klimat lata - wygląda lekko, świeżo i przyciąga spojrzenia przy każdej okazji.

