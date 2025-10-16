Honey bronde to kolor, który tej jesieni rozgrzewa świat mody i urody do czerwoności. Ten ciepły odcień, będący połączeniem złocistego blondu i jasnego brązu, stał się absolutnym hitem drugiej połowy jesieni 2025. Pokochali go nie tylko styliści i kolorystki, ale też największe gwiazdy show-biznesu. Dlaczego właśnie teraz warto postawić na honey bronde? Kto powinien sięgnąć po tę koloryzację i jak zadbać o jej trwałość? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Reklama

Honey bronde – najgorętszy kolor włosów na drugą połowę jesieni 2025

Jesień 2025 przynosi wyrazisty trend, który już teraz zyskuje miano hitu sezonu – honey bronde. Ten naturalny i ciepły odcień to połączenie złocistego blondu i jasnego brązu, tworzące efekt włosów muśniętych słońcem. Kolor ten nie tylko rozświetla twarz i dodaje blasku, ale także odmładza i nadaje fryzurze świeżości. Koloryzacja honey bronde doskonale wpisuje się w jesienny klimat, ponieważ łączy ciepło złota i karmelu, przywodząc na myśl zachody słońca oraz spadające liście. Co istotne, efekt ten można uzyskać bez drastycznych zmian – to kolor subtelny, ale bardzo efektowny.

Trend honey bronde został już zaprezentowany na czerwonych dywanach. Bella Hadid olśniła w tym odcieniu podczas Festiwalu Filmowego w Cannes 2025. W jej ślady poszły także Jennifer Lopez i Beyoncé, co tylko potwierdza, że miodowo-brązowe refleksy podbijają świat.

Bella Hadid w koloryzacji honey bronde, fot. Getty Images@Daniele Venturelli, Lionel Hahn

Komu pasuje honey bronde? Poradnik przed koloryzacją

Honey bronde jest kolorem uniwersalnym i to jeden z niewielu odcieni, który sprawdzi się zarówno u blondynek, jak i brunetek. Dzięki swojej wielowymiarowej strukturze świetnie dopasowuje się do różnych typów urody. Dla naturalnych blondynek koloryzacja ta to sposób na dodanie głębi i podkreślenie urody bez pełnego przyciemnienia włosów. Brunetki z kolei mogą liczyć na delikatne rozjaśnienie i optyczne zwiększenie objętości fryzury.

Co ważne, odcień honey bronde można dostosować do indywidualnych preferencji – schłodzić go lub ocieplić, w zależności od typu urody. To również doskonała propozycja dla kobiet, które pierwszy raz decydują się na koloryzację. Efekt nie jest zbyt intensywny, a odrosty nie rzucają się w oczy, co czyni tę koloryzację wyjątkowo wygodną w codziennej pielęgnacji.

Jak uzyskać efekt honey bronde?

Profesjonalne wykonanie koloryzacji honey bronde to klucz do sukcesu. W zależności od koloru wyjściowego efekt uzyskuje się przy użyciu różnych technik. Jedną z nich jest balayage, czyli metoda polegająca na ręcznym nakładaniu farby na wybrane pasma, co daje subtelne, naturalne przejścia między blondem a brązem. Inną skuteczną techniką jest AirTouch, czyli metoda, w której suszarka oddziela krótsze pasma włosów, a farba trafia tylko na te dłuższe. Dzięki temu uzyskuje się naturalny efekt bez widocznych odrostów.

Proces zwykle rozpoczyna się od delikatnego rozjaśnienia wybranych partii włosów, a następnie tonowania ich za pomocą ciepłych tonerów. Uzyskanie idealnego efektu wymaga kilku etapów, dużej precyzji i cierpliwości, dlatego warto oddać się w ręce doświadczonego fryzjera.

Czytaj także: