Gdy klasyczny brąz czy czerń wydają ci się nudne, postaw na najmodniejszą tej jesieni koloryzację ciemnych włosów: abuergine hues. To połączenie tajemniczości, głębi i połysku, które świetnie podkreśla urodę ciemnych włosów i jasnej lub oliwkowej cery. Ale i posiadaczki cieplejszej w kolorycie urody mogą ten trend dopasować do siebie.

Abuergine hues – na czym polega?

Trend abuergine hues opiera się na koloryzacji w odcieniach głębokiej oberżyny, czyli barwy balansującej między fioletem, burgundem i ciemnym brązem. Efekt końcowy przypomina kolor skórki bakłażana – ciemny, nasycony, ale z subtelnymi, połyskującymi refleksami. To świetna propozycja na chłodne miesiące, kiedy makijaż i garderoba często stają się bardziej stonowane. Właśnie wtedy włosy mogą mocniej przyciągać wzrok.

Kolor można dopasować do własnych upodobań: od mocnej, nasyconej oberżyny po delikatniejsze warianty z większym dodatkiem brązu.

Fryzjerzy często stosują techniki koloryzacji wielowymiarowej, aby uzyskać efekt ruchu i głębi. Dzięki temu włosy nie wyglądają płasko, lecz mienią się różnymi tonami zależnie od światła i fryzury.

Kto będzie dobrze wyglądał z takimi włosami?

Oberżynowe odcienie z nutka błękitu najlepiej współgrają z chłodnym typem urody – cerą o różowych, oliwkowych lub porcelanowych tonach oraz z jasnymi oczami (szarymi, zielonymi, niebieskimi). Podkreślają świeżość skóry i dodają twarzy wyrazistości.

Nie oznacza to jednak, że posiadaczki ciepłego typu urody powinny całkowicie rezygnować. W takim przypadku warto postawić na wersję oberżyny z większą domieszką brązu lub burgundu, która złagodzi kontrast i doda włosom ciepłego blasku.

Trend abuergine hues szczególnie dobrze prezentuje się na średnich i długich włosach, które ułatwiają wydobycie wielowymiarowości tego koloru. Jednak krótkie fryzury również zyskują na charakterze – ciemna baza z fioletowym refleksem potrafi nadać całości nowoczesnego, odważnego sznytu.

Pielęgnacja włosów z koloryzacją abuergine hues

Kolory w odcieniach fioletu i burgundu należą do dość wymagających, ponieważ mają tendencję do szybkiego blaknięcia. Aby utrzymać intensywność i połysk, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja.

Stosuj i sięgaj po:

kosmetyki do włosów farbowanych – najlepiej z filtrem UV i składnikami chroniącymi pigment.

i składnikami chroniącymi pigment. szampony i odżywki tonujące – fioletowe lub burgundowe, które pomagają podbić i odświeżyć kolor między wizytami w salonie.

– fioletowe lub burgundowe, które pomagają podbić i odświeżyć kolor między wizytami w salonie. ochrona przed wysoką temperaturą – stylizacja prostownicą czy suszarką bez termoochrony przyspiesza wypłukiwanie się pigmentu.

regularne maski regenerujące – głęboki kolor wygląda najlepiej na zdrowych, lśniących włosach, dlatego nawilżanie i odżywianie to podstawa.

Warto też pamiętać, że przy intensywnych barwach odrosty mogą być bardziej widoczne, dlatego planując koloryzację, dobrze ustalić z fryzjerem częstotliwość wizyt i ewentualne techniki, które ułatwią naturalne „zlewanie się” odrostów z resztą włosów.

