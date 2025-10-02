Jeśli masz ciemne włosy, w tym sezonie wybierz aubergine hues. Ta koloryzacja to HIT
Abuergine hues to jeden z najmodniejszych trendów jesień–zima 2025. Głęboki, bakłażanowy odcień włosów nadaje charakteru i elegancji, a jednocześnie pozwala na subtelne eksperymenty z kolorem. Masz ciemne włosy? Powinnaś rozważyć taką odmianę, jeśli chcesz wyglądać modnie i podkreślić swoją pewność siebie.
Gdy klasyczny brąz czy czerń wydają ci się nudne, postaw na najmodniejszą tej jesieni koloryzację ciemnych włosów: abuergine hues. To połączenie tajemniczości, głębi i połysku, które świetnie podkreśla urodę ciemnych włosów i jasnej lub oliwkowej cery. Ale i posiadaczki cieplejszej w kolorycie urody mogą ten trend dopasować do siebie.
Abuergine hues – na czym polega?
Trend abuergine hues opiera się na koloryzacji w odcieniach głębokiej oberżyny, czyli barwy balansującej między fioletem, burgundem i ciemnym brązem. Efekt końcowy przypomina kolor skórki bakłażana – ciemny, nasycony, ale z subtelnymi, połyskującymi refleksami. To świetna propozycja na chłodne miesiące, kiedy makijaż i garderoba często stają się bardziej stonowane. Właśnie wtedy włosy mogą mocniej przyciągać wzrok.
Kolor można dopasować do własnych upodobań: od mocnej, nasyconej oberżyny po delikatniejsze warianty z większym dodatkiem brązu.
Fryzjerzy często stosują techniki koloryzacji wielowymiarowej, aby uzyskać efekt ruchu i głębi. Dzięki temu włosy nie wyglądają płasko, lecz mienią się różnymi tonami zależnie od światła i fryzury.
Kto będzie dobrze wyglądał z takimi włosami?
Oberżynowe odcienie z nutka błękitu najlepiej współgrają z chłodnym typem urody – cerą o różowych, oliwkowych lub porcelanowych tonach oraz z jasnymi oczami (szarymi, zielonymi, niebieskimi). Podkreślają świeżość skóry i dodają twarzy wyrazistości.
Nie oznacza to jednak, że posiadaczki ciepłego typu urody powinny całkowicie rezygnować. W takim przypadku warto postawić na wersję oberżyny z większą domieszką brązu lub burgundu, która złagodzi kontrast i doda włosom ciepłego blasku.
Trend abuergine hues szczególnie dobrze prezentuje się na średnich i długich włosach, które ułatwiają wydobycie wielowymiarowości tego koloru. Jednak krótkie fryzury również zyskują na charakterze – ciemna baza z fioletowym refleksem potrafi nadać całości nowoczesnego, odważnego sznytu.
Pielęgnacja włosów z koloryzacją abuergine hues
Kolory w odcieniach fioletu i burgundu należą do dość wymagających, ponieważ mają tendencję do szybkiego blaknięcia. Aby utrzymać intensywność i połysk, potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja.
Stosuj i sięgaj po:
- kosmetyki do włosów farbowanych – najlepiej z filtrem UV i składnikami chroniącymi pigment.
- szampony i odżywki tonujące – fioletowe lub burgundowe, które pomagają podbić i odświeżyć kolor między wizytami w salonie.
- ochrona przed wysoką temperaturą – stylizacja prostownicą czy suszarką bez termoochrony przyspiesza wypłukiwanie się pigmentu.
- regularne maski regenerujące – głęboki kolor wygląda najlepiej na zdrowych, lśniących włosach, dlatego nawilżanie i odżywianie to podstawa.
Warto też pamiętać, że przy intensywnych barwach odrosty mogą być bardziej widoczne, dlatego planując koloryzację, dobrze ustalić z fryzjerem częstotliwość wizyt i ewentualne techniki, które ułatwią naturalne „zlewanie się” odrostów z resztą włosów.
