Po skończeniu 30. roku życia każda z nas chciałaby zrobić wszystko, aby się odmłodzić. Pierwsze zmarszczki, a później coraz więcej i więcej. Do tego dochodzą siwe pasma oraz gdzieniegdzie przebarwienia. Wydajemy krocie na drogie kosmetyki przeciwzmarszczkowe, które oczywiście warto wprowadzać i odpowiednio pielęgnować skórę. Znaczną część roboty może jednak zrobić za nas fryzjer. Okazuje się, że istnieje odmładzająca fryzura idealna, która potrafi odjąć nam nawet 10-15 lat. Wszystko zależy od cięcia i koloru. Zobacz, na jakie się zdecydować.

Odmładzająca fryzura dla pań 40+, 50+ i 60+

Gdy myślimy o zmianie fryzury, często do głowy przychodzą nam różne wielkie metamorfozy. A czasami wystarczy już niewielka zmiana, aby nasza buzia wyglądała młodziej - wystarczy odpowiednie cięcie i dobranie dobrego koloru.

I właśnie dlatego panie w dojrzałym wieku powinny decydować się na włosy do ramion - nie za krótkie, nie za długie, lecz w sam raz. Taka długość potrafi odjąć nawet 15 lat. To jednak nie wszystko. Kolor też jest ważny - musi być jasny i... ciepły. Dlaczego właśnie taka fryzura odmładza?

Krótkie włosy w ciepłym odcieniu odejmują lat

Krótka fryzura dodaje lekkości i świeżości. Unosi włosy u nasady i sprawia, że kosmyki prezentują się lekko oraz dynamicznie. To też cięcie odsłaniające twarz i cudnie wydłużające szyję. Kluczowa jest jednak ta długość poniżej żuchwy - maksymalnie do ramion. Zbyt krótkie pasma mogą sprawić, że przestaniemy wyglądać nowocześnie, a zaczniemy prezentować się, jakbyśmy zatrzymały się w 2000 roku.

Warto też zadbać o cieniowanie. Ono doda lekkości naszym pasmom. Z kolei pazurki przy buzi i delikatna grzywka jeszcze bardziej nas odmłodzą i dodadzą naszej twarzy charakteru. Warto jednak wystrzegać się prostej grzywki, która może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych.

Dlaczego blond najlepiej sprawdza się u dojrzałych kobiet?

Ciepły blond to klasyk, na który chętnie stawiają panie w dojrzałym wieku, ale i młodsze. To bowiem odcień, który jest niezwykle przytulny oraz dodaje świeżości i sprawia, że każda buzia wygląda promiennie i młodo. Im starsze jesteśmy, tym bardziej odejmuje nam lat. Szczególnie wtedy gdy z natury mamy jasne i delikatne rysy. To jednak nie koniec możliwości, jakie daje nam fryzjerski świat, żeby nieco nas odmłodzić.

Alternatywy dla blondu dla dojrzałych kobiet

Są też jednak alternatywne kolory, które także sprawdzą się dla dojrzałych kobiet. Szczególnie ciekawy może się okazać karmelowy odcień. Będzie idealny i dla naturalnych blondynek i dla brunetek, które chcą zaszaleć i zachować subtelny efekt, ale delikatnie wpadający w rudość.

Warto też pobawić się refleksami. Jeśli lepiej czujesz się w ciemnych odcieniach, ale nie chcesz wyglądać starzej, wówczas refleksy zrobią robotę. Trójwymiarowa koloryzacja sprawdzi się najlepiej i sprawi, że jaśniejsze i ciemniejsze tony będą dobrze przenikać się na naszych włosach. Tu ważny jest jednak dobór odpowiedniego stylisty, który idealnie to wywarzy - istotne, aby podstawowy kolor był maksymalnie 2 tony ciemniejszy od naturalnego, a jaśniejsze pasma idealnie się z nim komponowały.

