Jakbyśmy miały wskazać uniwersalną długość włosów, bez wątpienia byłaby to ta fryzura. Shoulder length czyli długość do ramion to opcja idealna. Pasuje do niemal każdej twarzy i wieku. Dlatego jest tak chętnie wybierana przez wiele kobiet. Zwłaszcza że dodatkowo dodaje lekkości buzi, a także stylizacji, na którą się decydujemy, więc to zatem dobra opcja na jesień i zimę - szczególnie, że pod czapką czy modnym w tym sezonie beretem lub toczkiem zawsze lepiej mieć krótsze kosmyki.

Reklama

Shoulder length to fryzura, która pasuje do każdej twarzy

Shoulder length to nie jest zwykła fryzura. To rodzaj cięcia, który możemy dopasować do wielu trendów fryzjerskich. Long bob, mullet oraz wiele, wiele innych uczesań jesteśmy w stanie osiągnąć na tej długości. Jest zatem uniwersalne i pasuje niemal każdej z nas.

Cięcie do ramion zawsze dobrze się sprawdza. Paniom o wydłużonej i szczupłej twarzy dodaje lekkości i dostojności, a kobietom o okrągłej buzi wydłuża rysy. Noszą ją młode dziewczyny, które chętnie podkręcają swoje kosmyki o tej długości, ale też starsze panie, które chcą odjąć sobie lat. Ale uwaga! Jeżeli popełnią jeden błąd, osiągną efekty odwrotne do zamierzonych.

Uważaj z włosami do ramion, żeby cię nie postarzyły

Włosy do ramion niestety są w stanie nas postarzyć. Wszystkiemu winny jest... brak warstw. Nie pozwól zatem, aby twój fryzjer popełnił ten błąd podczas cięcia i zadbaj o to, aby kosmyki zostały odpowiednio wycieniowane. Wtedy twoja fryzura nabierze lekkości, a buzia będzie wyglądała na młodszą.

Gładkie, równo obcięte włosy bez cieniowania podkreślają owal twarzy, obciążają rysy i nadają nam "ciężkiego" wyglądu. Wyglądamy smutniej, a już na pewno na kilka lat więcej. Lepiej zatem się przed tym ustrzec.

Reklama

Cięcie do ramion - inspiracje

Jakie inspiracje na fryzury do ramion znalazłam? Te 3 opcje z pewnością ci się spodobają. Wybierz swoje idealne uczesanie, aby w tym sezonie zadać szyku i wyglądać na przynajmniej 10 lat młodszą.