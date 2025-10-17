Bubble blowout to trend fryzjerski, który tej jesieni nie ma sobie równych. Stylizacja Amal Clooney z wydarzenia Clooney Foundation for Justice’s Albie Awards przykuła uwagę mediów na całym świecie. Nowa fryzura znanej prawniczki nie tylko podkreśla rysy twarzy, ale również działa jak naturalne wygładzenie twarzy bez radykalnych ingerencji. Eksperci już teraz zgodnie ogłaszają: bubble blowout to najmodniejsza fryzura 2025 roku. Zobacz, na czym polega jej fenomen, co sprawia, że pasuje każdemu i jak osiągnąć ten efekt krok po kroku.

Amal Clooney zaskakuje nową fryzurą. Bubble blowout robi furorę

Amal Clooney, znana prawniczka i ikona stylu, po raz pierwszy od lat zdecydowała się na spektakularną zmianę fryzury. Podczas wydarzenia Clooney Foundation for Justice’s Albie Awards zaprezentowała się w nowym uczesaniu nazwanym „bubble blowout”. Zmiana była zauważalna — Amal skróciła swoje długie włosy o 15–20 cm. Choć długość nadal sięga do klatki piersiowej, różnica w odbiorze stylizacji jest ogromna. Stylista Dimitris Giannetos, odpowiedzialny za jej nowy look, nadał włosom charakterystyczne, zaokrąglone końcówki oraz objętość, która sprawia, że twarz wydaje się uniesiona i optycznie odmłodzona.

Czym jest bubble blowout? Ta fryzura odmładza

Bubble blowout to nowoczesna wersja klasycznego modelowania włosów, która zyskuje status najgorętszego trendu fryzjerskiego sezonu jesień 2025. Fryzura ta charakteryzuje się miękką objętością i zaokrąglonymi końcówkami, które dodają pasmom sprężystości i naturalnego ruchu.

W przeciwieństwie do dotychczas popularnych prostych „drutów” bubble blowout stawia na naturalny efekt i lekkość. Włosy są delikatnie wywinięte do środka, co nadaje im trójwymiarowości i pomaga optycznie wydłużyć oraz odmłodzić twarz.

Jak osiągnąć efekt bubble blowout? Sekrety stylisty Amal Clooney

Dimitris Giannetos zdradził, jak uzyskał efekt fryzury Amal Clooney. Kluczem była odpowiednia stylizacja oraz dobór produktów. Do stylizacji fryzury Amal użyto m.in. Elvive Glycolic Gloss od L’Oréal Paris — serum, które dodaje połysku bez obciążania włosów. Następnie zastosowano suszarkę Air Light Pro z okrągłą szczotką, by nadać włosom kształt i objętość. Każde pasmo zostało przypięte i pozostawione do wystudzenia. Na koniec Giannetos użył lakieru L’Oréal Elnett Hairspray, który utrwalił całość i zapobiegł puszeniu się włosów.

Dzięki tym krokom bubble blowout uzyskuje swoją charakterystyczną „bąbelkową” formę, przypominającą modną fryzurę z lat 90., ale w bardziej dopracowanej, współczesnej wersji. Tak naprawdę wystarczy stosować codzienną pielęgnację, a przy suszeniu lekko podkręcić końce do środka, a całość utrwalić lakierem.

