W świecie mody historia lubi się powtarzać. Jeszcze kilka sezonów temu królowały rurki, później mom jeans, a teraz nadszedł czas na powrót fasonu inspirowanego latami 90. i wczesnymi 2000. Baggy jeans są nie tylko wygodne, ale i bardzo uniwersalne. Wszystko zależy od dodatków - mogą być bazą dla sportowej codzienności, ale też świetnie zagrają w zestawieniu z marynarką i szpilkami. Jak je nosić?

Wielki powrót baggy jeans

Trend na baggy jeans wpisuje się w szerszy powrót mody na oversize i swobodę. Projektanci i influencerki coraz chętniej pokazują, że ubrania nie muszą być dopasowane do granic możliwości, by wyglądać kobieco. Luźne nogawki, prosta linia i często delikatnie opuszczony stan dają wrażenie niewymuszonego luzu, który idealnie wpisuje się w miejską modę.

Baggy jeans to jeden z tych fasonów, które można nosić przez cały dzień bez uczucia dyskomfortu. Sprawdzą się zarówno w pracy (jeśli dress code na to pozwala), jak i podczas weekendowych wyjść. Wystarczy zmienić buty i dodatki, by nadać im zupełnie inny charakter.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na jakość denimu - grubszy materiał lepiej trzyma formę i będzie służył dłużej. Istotny jest także krój w talii - niektóre modele mają mocno obniżony stan, inne lekko podwyższony, a to może wpływać na proporcje sylwetki.

Jak nosić baggy jeans?

It-girl często łączą baggy jeans z oversize’owymi marynarkami i minimalistycznymi topami. Całość uzupełniają botkami na obcasie lub klasycznymi szpilkami, co nadaje stylizacji ciekawy twist. Z jednej strony jest to stylizacja elegancka, z drugiej casualowa.

Dla miłośniczek wygody najlepszym połączeniem będzie duet baggy jeans + sneakersy. Do tego krótki sweter lub bluza z kapturem i mamy gotowy look na codzienne wyjścia.

Doskonale sprawdzą się też baggy jeans w połączeniu z luźną białą koszulą. Takie zestawienie idealnie wygląda zarówno z trampkami czy sneakersami, jak i butami na obcasie.

