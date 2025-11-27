Połączenie kozaków i tartan skirt cudnie wysmukla nogi. Demi Moore pokazuje, jak je nosić po 50.
Demi Moore w wieku 63 lat udowadnia, że moda nie ma wieku. Jej stylizacja z tartan skirt, dopasowanymi kozakami i "dziadkowym" swetrem to nie tylko hit sezonu zimowego 2025/26, ale też genialny sposób na podkreślenie nóg i świeży, modny look po 50.
Tartan skirt, którą ma na sobie Demi Moore, to nie tylko dowód na powrót szkockiej kraty do mody, ale też pokazanie, że dojrzały styl nie musi obawiać się printów i mocnych, zdecydowanych kolorów. Gwiazda, która od lat wyznacza modowe kierunki, ponownie przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. W czasach, gdy wiele kobiet po 50. roku życia wciąż słyszy, że „pewnych rzeczy im nie wypada”, aktorka udowadnia, że nie tylko wypada, ale warto nosić to, w czym czują się pięknie i pewnie.
Demi Moore kocha tartan skirt. Nosi ją z kozakami
Demi Moore znów zachwyciła. Aktorka pokazała się w stylizacji, która z miejsca przyciąga uwagę i udowadnia, że moda nie ma wieku. Na opublikowanym na Instagramie filmiku widać ją w asymetrycznej spódnicy tartan skirt. To fason w szkocką kratę w klasycznym odcieniu czerwieni. Uzupełnieniem stylizacji są kozaki z mocno dopasowaną cholewką i czubatym noskiem, które pięknie podkreślają i wysmuklają nogi.
Na górze Demi postawiła na oversizowy sweter w romby – typowy tzw. "dziadkowy model", który kontrastuje z bardziej zmysłowym i kobiecym dołem. Połączenie kobiecości, luzu i klasyki daje świeży i nowoczesny efekt, ale też niepozbawiony wyrafinowania i elegancji. Stylizacja wygląda nie tylko modnie, ale też sprawia, że Demi Moore wygląda młodziej, również dzięki energii, której dodaje jej dobrze dopasowany strój.
Tartan skirt w modzie dla kobiet 50+
Tartan skirt powraca jako jeden z najmocniejszych trendów zimy 2025/26, a stylizacja Demi Moore pokazuje, dlaczego ten element garderoby idealnie wpisuje się w modę dla kobiet po 50. roku życia. Szkocka krata to wzór, który wnosi do stylizacji energię, dynamikę i koloryt. Żywe odcienie, takie jak czerwień czy granat, rozświetlają sylwetkę i przyciągają wzrok, a zarazem są uniwersalne i klasyczne.
Dla kobiet 50+ tartan skirt ma jeszcze jedną wielką zaletę. W odpowiednim fasonie potrafi pięknie wysmuklić nogi i podkreślić talię. Asymetryczne cięcia dodają lekkości, a połączenie z dłuższym swetrem lub elegancką koszulą pozwala stworzyć sylwetkę litery A, czyli jedną z najkorzystniejszych opcji dla dojrzałych kobiet. Dodatkowo kratka to wzór dość klasyczny i wielosezonowy. Nawet jeśli nie jest najgorętszym trendem danego sezonu, to i tak noszenie jej nie jest modową wpadką.
Nie tylko tartan skirt – kratę zimą 2025/26 nosimy też w tym wydaniu
Zimowe trendy 2025/26 pokazują wyraźnie, że szkocka krata wraca na dobre i to w rozmaitych formach. Oprócz klasycznej tartan skirt warto zwrócić uwagę także na inne części garderoby, które pojawiają się w tym ponadczasowym wzorze.
Długie płaszcze w szkocką kratę to jeden z najmocniejszych punktów nadchodzącej zimy. Często występują w wersji z szerokimi ramionami i paskiem w talii, co nadaje sylwetce wyrazu i struktury. To doskonały wybór dla kobiet, które szukają czegoś ciepłego, ale również stylowego. Taki płaszcz nie tylko chroni przed chłodem, ale też wygląda niezwykle elegancko i przyciąga uwagę na ulicy.
Kratka świetnie prezentuje się także na garniturach i marynarkach. Te w klasycznych barwach, jak granat, czerwień czy zieleń, są niezwykle stylowe i dodają charakteru zarówno w pracy, jak i podczas mniej formalnych okazji. Wersja total look, czyli spodnie, marynarka i kamizelka w tym samym wzorze, to wybór dla odważniejszych, ale można też postawić tylko na jeden element, na przykład marynarkę do gładkich jeansów.
Szerokie spodnie w szkocką kratę to kolejny mocny akcent nadchodzącego sezonu. Wygodne, a jednocześnie stylowe, idealnie sprawdzą się w połączeniu z golfem, oversizowym swetrem czy nawet elegancką bluzką. Taki look pozwala na swobodę ruchu i dobrze prezentuje się w codziennych stylizacjach.
Dla osób, które wolą drobniejsze akcenty, świetnym rozwiązaniem będą szaliki, poncha i chusty w szkocką kratę. Są one nie tylko praktyczne, ale także łatwe do zestawienia z innymi elementami garderoby. Nadają kolorystycznego kontrastu nawet najbardziej stonowanemu ubiorowi.
Kratka zimą 2025/26 to trend, który pozwala bawić się modą, niezależnie od wieku i sylwetki. Można postawić na total look, jeden wyrazisty element lub drobne dodatki – każda opcja wpisuje się w modowy krajobraz nadchodzącego sezonu. Wzorem do naśladowania pozostaje Demi Moore, która po raz kolejny pokazuje, że moda jest dla kobiet w każdym wieku i doskonale łączy wygodę z wyrafinowaniem.
