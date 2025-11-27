Tartan skirt, którą ma na sobie Demi Moore, to nie tylko dowód na powrót szkockiej kraty do mody, ale też pokazanie, że dojrzały styl nie musi obawiać się printów i mocnych, zdecydowanych kolorów. Gwiazda, która od lat wyznacza modowe kierunki, ponownie przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. W czasach, gdy wiele kobiet po 50. roku życia wciąż słyszy, że „pewnych rzeczy im nie wypada”, aktorka udowadnia, że nie tylko wypada, ale warto nosić to, w czym czują się pięknie i pewnie.

Demi Moore kocha tartan skirt. Nosi ją z kozakami

Demi Moore znów zachwyciła. Aktorka pokazała się w stylizacji, która z miejsca przyciąga uwagę i udowadnia, że moda nie ma wieku. Na opublikowanym na Instagramie filmiku widać ją w asymetrycznej spódnicy tartan skirt. To fason w szkocką kratę w klasycznym odcieniu czerwieni. Uzupełnieniem stylizacji są kozaki z mocno dopasowaną cholewką i czubatym noskiem, które pięknie podkreślają i wysmuklają nogi.

Na górze Demi postawiła na oversizowy sweter w romby – typowy tzw. "dziadkowy model", który kontrastuje z bardziej zmysłowym i kobiecym dołem. Połączenie kobiecości, luzu i klasyki daje świeży i nowoczesny efekt, ale też niepozbawiony wyrafinowania i elegancji. Stylizacja wygląda nie tylko modnie, ale też sprawia, że Demi Moore wygląda młodziej, również dzięki energii, której dodaje jej dobrze dopasowany strój.

Tartan skirt w modzie dla kobiet 50+

Tartan skirt powraca jako jeden z najmocniejszych trendów zimy 2025/26, a stylizacja Demi Moore pokazuje, dlaczego ten element garderoby idealnie wpisuje się w modę dla kobiet po 50. roku życia. Szkocka krata to wzór, który wnosi do stylizacji energię, dynamikę i koloryt. Żywe odcienie, takie jak czerwień czy granat, rozświetlają sylwetkę i przyciągają wzrok, a zarazem są uniwersalne i klasyczne.

Dla kobiet 50+ tartan skirt ma jeszcze jedną wielką zaletę. W odpowiednim fasonie potrafi pięknie wysmuklić nogi i podkreślić talię. Asymetryczne cięcia dodają lekkości, a połączenie z dłuższym swetrem lub elegancką koszulą pozwala stworzyć sylwetkę litery A, czyli jedną z najkorzystniejszych opcji dla dojrzałych kobiet. Dodatkowo kratka to wzór dość klasyczny i wielosezonowy. Nawet jeśli nie jest najgorętszym trendem danego sezonu, to i tak noszenie jej nie jest modową wpadką.

Nie tylko tartan skirt – kratę zimą 2025/26 nosimy też w tym wydaniu

Zimowe trendy 2025/26 pokazują wyraźnie, że szkocka krata wraca na dobre i to w rozmaitych formach. Oprócz klasycznej tartan skirt warto zwrócić uwagę także na inne części garderoby, które pojawiają się w tym ponadczasowym wzorze.

Długie płaszcze w szkocką kratę to jeden z najmocniejszych punktów nadchodzącej zimy. Często występują w wersji z szerokimi ramionami i paskiem w talii, co nadaje sylwetce wyrazu i struktury. To doskonały wybór dla kobiet, które szukają czegoś ciepłego, ale również stylowego. Taki płaszcz nie tylko chroni przed chłodem, ale też wygląda niezwykle elegancko i przyciąga uwagę na ulicy.

Kratka świetnie prezentuje się także na garniturach i marynarkach. Te w klasycznych barwach, jak granat, czerwień czy zieleń, są niezwykle stylowe i dodają charakteru zarówno w pracy, jak i podczas mniej formalnych okazji. Wersja total look, czyli spodnie, marynarka i kamizelka w tym samym wzorze, to wybór dla odważniejszych, ale można też postawić tylko na jeden element, na przykład marynarkę do gładkich jeansów.

Szerokie spodnie w szkocką kratę to kolejny mocny akcent nadchodzącego sezonu. Wygodne, a jednocześnie stylowe, idealnie sprawdzą się w połączeniu z golfem, oversizowym swetrem czy nawet elegancką bluzką. Taki look pozwala na swobodę ruchu i dobrze prezentuje się w codziennych stylizacjach.

Dla osób, które wolą drobniejsze akcenty, świetnym rozwiązaniem będą szaliki, poncha i chusty w szkocką kratę. Są one nie tylko praktyczne, ale także łatwe do zestawienia z innymi elementami garderoby. Nadają kolorystycznego kontrastu nawet najbardziej stonowanemu ubiorowi.

Kratka zimą 2025/26 to trend, który pozwala bawić się modą, niezależnie od wieku i sylwetki. Można postawić na total look, jeden wyrazisty element lub drobne dodatki – każda opcja wpisuje się w modowy krajobraz nadchodzącego sezonu. Wzorem do naśladowania pozostaje Demi Moore, która po raz kolejny pokazuje, że moda jest dla kobiet w każdym wieku i doskonale łączy wygodę z wyrafinowaniem.

