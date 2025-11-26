Skórzana koszula powraca do łask jako absolutny must have sezonu, zwłaszcza wśród kobiet, które cenią nowoczesną elegancję. W modzie ulicznej i na wybiegach królują fasony o prostych krojach i wyrazistych kolorach. Jedną z największych ambasadorek tego trendu została Monika Olejnik, która zaskoczyła total lookiem w całości wykonanym z imitacji skóry. Jej stylizacja to gotowy przepis na odmłodzenie wizerunku i pokazanie pazura – nawet po 60. roku życia.

Monika Olejnik w skórzanej koszuli

Monika Olejnik po raz kolejny udowodniła, że moda nie zna wieku. W jednej ze swoich najnowszych stylizacji zaprezentowała się w ciemnej, skórzanej koszuli, która natychmiast przykuła uwagę. Koszula ma prosty krój, długie rękawy i klasyczny kołnierzyk. Jej powierzchnia subtelnie odbija światło, co dodaje elegancji, a jednocześnie nie sprawia wrażenia przesady. Koszula ma odcień głębokiej czerni, czyli jeden z najbardziej eleganckich kolorów, który dodaje klasy.

Ta skórzana koszula to nie tylko modny dodatek – to praktyczne rozwiązanie na chłodniejsze miesiące. Materiał z imitacji skóry skutecznie chroni przed zimnem i wiatrem, a przy tym jest wygodny i miękki w dotyku. Dzięki swojej uniwersalności koszula może być noszona zarówno do pracy, jak i na wieczorne wyjścia. To ponadczasowy wybór, który świetnie prezentuje się na kobietach w każdym wieku, ale szczególnie odmładza i dodaje charakteru kobietom po 60. roku życia.

Monika Olejnik w skórzanej koszuli, fot. East News, VIPHOTO

Podobną koszulę kupisz w Reserved

Dla wszystkich, których zachwyciła stylizacja Moniki Olejnik, mam dobrą wiadomość – bardzo podobny model skórzanej koszuli dostępny jest w sklepie Reserved. Ciemnobrązowa koszula z imitacji skóry to propozycja, która doskonale odwzorowuje modowy klimat prezentowany przez dziennikarkę.

Koszula z Reserved wykonana jest z materiału imitującego skórę, który cechuje się miękkością i wygodą noszenia. Model ma klasyczny fason z kołnierzykiem, długimi rękawami zakończonymi mankietami i zapięciem na guziki. Taka konstrukcja nadaje koszuli ponadczasowego charakteru i pozwala na swobodne łączenie jej z innymi elementami garderoby – zarówno w stylizacjach codziennych, jak i bardziej eleganckich. Jej cena to 139,99 zł, a dostępna rozmiarówka – XS-L.

Skórzana koszula z Reserved to strzał w dziesiątkę dla każdej kobiety szukającej odświeżenia swojej szafy. Dodaje wyrafinowanego pazura i – jak wskazuje styl Moniki Olejnik – może odmłodzić wizualnie nawet o 7 lat. To propozycja, która zdecydowanie zasługuje na miejsce w jesienno-zimowej garderobie kobiet po 60-tce.

Skórzana koszula z Reserved, fot. mat. prasowe

Leather total look dla odważnych kobiet po 60-tce

Monika Olejnik postawiła na odważny, skórzany total look. Do wspomnianej już koszuli dobrała krótkie szorty z tego samego materiału, tworząc jednolitą, spójną całość. To propozycja dla kobiet, które nie boją się eksperymentować i chcą przyciągać spojrzenia. Choć krótkie spodenki mogą wydawać się ekstrawaganckim wyborem dla dojrzałych kobiet, w odpowiednim zestawieniu mogą wyglądać zaskakująco stylowo.

Alternatywą dla szortów mogą być bardziej klasyczne elementy garderoby, takie jak ołówkowa spódnica czy spodnie z długą nogawką wykonane z imitacji skóry. Takie połączenia nie tylko zachowują elegancję, ale także nadają sylwetce smukłości i nowoczesności. Inspiracją może być tu styl Małgorzaty Rozenek-Majdan, która w tym sezonie chętnie sięga po skórzane spodnie. Taki zestaw z pewnością dodaje pewności siebie i podkreśla indywidualizm każdej kobiety.

Czytaj także: