Anna Lewandowska w Nowym Jorku bryluje w czekoladowym płaszczu. Podobny znalazłam w H&M
Anna Lewandowska nie przestaje zaskakiwać. Podczas pobytu w Nowym Jorku zaprezentowała się w wielu stylizacjach, ale to właśnie ta z czekoladowym płaszczem skradła show. Stylowy zestaw wzbudził niemałe emocje wśród fanów mody.
Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że zna się na modzie i potrafi perfekcyjnie łączyć trendy z własnym, niepowtarzalnym stylem. Podczas pobytu w Nowym Jorku zaprezentowała się w kilku nietuzinkowych zestawach, ale jeden z nich wzbudził szczególne emocje wśród fanów i obserwatorów jej konta w mediach społecznościowych.
To właśnie stylizacja z czekoladowym płaszczem w roli głównej przyciągnęła najwięcej spojrzeń. Look Anny Lewandowskiej z ulic Nowego Jorku można nazwać prawdziwym majstersztykiem miejskiej elegancji i wygody.
Stylizacja Anny Lewandowskiej, która przykuła uwagę
Podczas pobytu w Nowym Jorku Anna Lewandowska pokazała się w kilku ciekawych stylizacjach, ale to właśnie ta z czekoladowym płaszczem została najcieplej przyjęta przez fanów. Wybór tej konkretnej stylizacji wzbudził entuzjastyczne komentarze w sieci, a sama Lewandowska wyglądała olśniewająco.
- "Total NYC glam",
- "Na 4 fotografii od końca jak Charlotte z 'Sex w wielkim mieście'",
- "Super" - piszą zachwycone fanki Ani.
Czekoladowy płaszcz – kluczowy element looku
Najważniejszym elementem zestawu był czekoladowy płaszcz, który nadał całej stylizacji elegancji, a jednocześnie wpisywał się w aktualne trendy kolorystyczne sezonu. Płaszcz miał klasyczny krój i długość sięgającą za kolano, co dodatkowo podkreślało jego szyk i ponadczasowy charakter.
Podobny możesz kupić w sklepie H&M za 550 zł. Płaszcz ma klasyczny krój trencha z wiązanym paskiem i wpuszczanymi po bokach kieszeniami. Jego głęboki kolor sprawia, że po pierwsze wpisuje się w najnowsze trendy, a po drugie pasuje niemal do wszystkie i na każdą okazję. W cieplejsze dni możesz nosić go solo, w chłodniejsze w połączeniu z futrzaną kamizelką.
Dodatki, które dopełniły całość stylizacji
Do czekoladowego płaszcza Anna Lewandowska dobrała szerokie czarne jeansy, które dodały całości miejskiego luzu. Na nogach miała czarne sneakersy, które podkreśliły sportowy charakter stylizacji i sprawiły, że zestaw wyglądał nie tylko stylowo, ale też wygodnie.
Całość uzupełniła raz dużą torbą typu shopperka, która nie tylko wpisywała się w obowiązujące trendy, ale również była praktyczna podczas spacerów po mieście, a raz torebka Chanel 2.55, która dodawał elegancji. W chłodniejszych momentach Lewandowska zarzucała na głowę szary kaptur od bluzy, co nadało całości nieco nonszalanckiego, ale przemyślanego wyrazu.
Zestaw ten idealnie wpisał się w klimat Nowego Jorku, a sama Lewandowska po raz kolejny potwierdziła, że wie, jak zrobić wrażenie – nie tylko na fanach mody, ale także na przypadkowych przechodniach. Jej stylizacja z czekoladowym płaszczem na pewno jeszcze długo będzie inspiracją dla wielu kobiet.
