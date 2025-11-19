Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że zna się na modzie i potrafi perfekcyjnie łączyć trendy z własnym, niepowtarzalnym stylem. Podczas pobytu w Nowym Jorku zaprezentowała się w kilku nietuzinkowych zestawach, ale jeden z nich wzbudził szczególne emocje wśród fanów i obserwatorów jej konta w mediach społecznościowych.

To właśnie stylizacja z czekoladowym płaszczem w roli głównej przyciągnęła najwięcej spojrzeń. Look Anny Lewandowskiej z ulic Nowego Jorku można nazwać prawdziwym majstersztykiem miejskiej elegancji i wygody.

Stylizacja Anny Lewandowskiej, która przykuła uwagę

Podczas pobytu w Nowym Jorku Anna Lewandowska pokazała się w kilku ciekawych stylizacjach, ale to właśnie ta z czekoladowym płaszczem została najcieplej przyjęta przez fanów. Wybór tej konkretnej stylizacji wzbudził entuzjastyczne komentarze w sieci, a sama Lewandowska wyglądała olśniewająco.

- "Total NYC glam",

- "Na 4 fotografii od końca jak Charlotte z 'Sex w wielkim mieście'",

- "Super" - piszą zachwycone fanki Ani.

Czekoladowy płaszcz – kluczowy element looku

Najważniejszym elementem zestawu był czekoladowy płaszcz, który nadał całej stylizacji elegancji, a jednocześnie wpisywał się w aktualne trendy kolorystyczne sezonu. Płaszcz miał klasyczny krój i długość sięgającą za kolano, co dodatkowo podkreślało jego szyk i ponadczasowy charakter.

Podobny możesz kupić w sklepie H&M za 550 zł. Płaszcz ma klasyczny krój trencha z wiązanym paskiem i wpuszczanymi po bokach kieszeniami. Jego głęboki kolor sprawia, że po pierwsze wpisuje się w najnowsze trendy, a po drugie pasuje niemal do wszystkie i na każdą okazję. W cieplejsze dni możesz nosić go solo, w chłodniejsze w połączeniu z futrzaną kamizelką.

Płaszcz - Fot. hm.com

Dodatki, które dopełniły całość stylizacji

Do czekoladowego płaszcza Anna Lewandowska dobrała szerokie czarne jeansy, które dodały całości miejskiego luzu. Na nogach miała czarne sneakersy, które podkreśliły sportowy charakter stylizacji i sprawiły, że zestaw wyglądał nie tylko stylowo, ale też wygodnie.

Całość uzupełniła raz dużą torbą typu shopperka, która nie tylko wpisywała się w obowiązujące trendy, ale również była praktyczna podczas spacerów po mieście, a raz torebka Chanel 2.55, która dodawał elegancji. W chłodniejszych momentach Lewandowska zarzucała na głowę szary kaptur od bluzy, co nadało całości nieco nonszalanckiego, ale przemyślanego wyrazu.

Zestaw ten idealnie wpisał się w klimat Nowego Jorku, a sama Lewandowska po raz kolejny potwierdziła, że wie, jak zrobić wrażenie – nie tylko na fanach mody, ale także na przypadkowych przechodniach. Jej stylizacja z czekoladowym płaszczem na pewno jeszcze długo będzie inspiracją dla wielu kobiet.

