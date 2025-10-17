Skórzany trencz to absolutny hit sezonu jesiennego 2025. Kiedy Klaudia Halejcio pojawiła się w stylizacji z płaszczem Bonprix, sieć dosłownie zawrzała od komentarzy zachwytu. Intensywny kolor zielonego pieprzu i luksusowe wykończenie sprawiły, że fani nie mogli oderwać wzroku od tej miejskiej, ale wyjątkowo eleganckiej kompozycji.

Klaudia Halejcio w fenomenalnej stylizacji na jesień 2025

Klaudia Halejcio po raz kolejny udowodniła, że doskonale wyczuwa modowe trendy. Aktorka zaprezentowała się w stylizacji idealnej na sezon jesienny 2025, przyciągając spojrzenia i wywołując zachwyt wśród fanów. Jej look, złożony z luźnych dżinsów z szeroką nogawką oraz wyrazistego zielonego płaszcza, to przykład miejskiego szyku w najlepszym wydaniu.

Stylizacja, w której pojawiła się Halejcio, to nie przypadek. Została starannie skomponowana z elementów dostępnych w ofercie marki Bonprix, która znana jest z łączenia komfortu, jakości i ponadczasowego stylu. Tym razem uwagę przyciągnął nie tylko krój, ale i oryginalna kolorystyka – intensywny odcień zielonego pieprzu podbił serca obserwatorów w sieci. Dżinsy i płaszcz stworzyły razem harmonijną, a jednocześnie odważną kompozycję, podkreślającą charakter i pewność siebie osoby, która je nosi.

Klaudia Halejcio doskonale wie, jak za pomocą prostych, ale dobrze dobranych ubrań stworzyć efektowną stylizację. Jej wybór pokazuje, że jesienna moda 2025 może być zarówno elegancka, jak i praktyczna, a dobrze dobrane dodatki i wysokiej jakości materiały robią ogromną różnicę. To właśnie dlatego stylizacje gwiazdy cieszą się tak dużym zainteresowaniem i są szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Skórzany trencz to ideał miejskich stylizacji

Bez wątpienia największą gwiazdą tej stylizacji jest trencz wykonany z barwionej skóry, dostępny w ofercie Bonprix. Odcień, który sklep określił mianem "zielonego pieprzu" zdecydowanie wyróżnia się oryginalną barwą, ale jeśli poszukujesz czegoś bardziej stonowanego, w ofercie dostępny jest również klasyczny kolor karmelowy. Płaszczyk został wykonany z miękkiej skóry, a jego długi rękaw i luźniejszy fason sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się w miejskich warunkach, zapewniając jednocześnie komfort i swobodę ruchu.

Cena płaszcza może się wydawać wysoka, bo kosztuje on aż 869,99 zł, ale musimy pamiętać, że skóra to materiał, który przetrwa dużo dłużej niż jeden sezon. To go czyni inwestycją, która szybko się zwróci. Klaudia Halejcio, wybierając ten właśnie model, pokazała, że skórzany trencz może być zarówno eleganckim dodatkiem, jak i głównym elementem stylizacji. Aby ją ożywić, postawiła na kolor zielonego pieprzu, który dodaje świeżości i charakteru, a miękka skóra sprawia, że całość prezentuje się luksusowo i wyjątkowo. Ten elegancki płaszcz skórzany to propozycja nie tylko dla miłośniczek klasyki, ale także dla kobiet szukających unikalnych, jakościowych rozwiązań w swojej garderobie.

Skórzany płaszcz z Bonrpix, fot. mat. prasowe

