Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 to modele w odcieniach brązu, beżu, szarości i bieli. Każde z nich świetnie będą prezentować się w biurowych stylizacjach, gdy dopasujemy je do dobrze skrojonego lub oversize'owego garnituru. Warto jednak dopasować do nich także fason butów. Garnitur nie będzie bowiem dobrze wyglądał w połączeniu z każdym modelem. Wybrałam 3, które będą hitem jesieni, a jednocześnie świetnie mogą komponować się z garniturami.

Reklama

1. Klasyczne Adidas Samba lub Gazelle

W ostatnich sezonach te dwa modele butów marki Adidas święcą triumfy na zmianę. To klasyczne i eleganckie buty sportowe, które doskonale pasują do bardziej wyjściowych stylizacji. Pięknie układają się na nodze - zarówno męskiej, jak i damskiej - a także świetnie wyglądają w zestawieniu z garniturami. Dostępne są w różnych kolorach i wzorach, a najbardziej pożądane jesienią będą oczywiście te brązowe. Można wybrać klasyczne lub np. w panterkę, które aktualnie dostępne są w cenie 569 zł.

Adidas Samba w panterkę, Fot. materiały promocyjne, adidas.pl

2. Elegancja w stylu lat 90.

W tym sezonie nadal zaglądamy do szaf z lat 90. i ponownie wyjmujemy z nich sneakersy na wysokiej podeszwie. Choć nie będziemy już nosić ich do wszystkiego, nadal warto po nie sięgnąć, gdy chcemy zestawić je z garniturem. Pod tym względem świetnie będą prezentować się klasyki od New Balance. To buty, które nadadzą biurowej stylizacji charakteru, a jednocześnie wydłużą nam nogi i cudnie wymodeluję sylwetkę. Kosztują 529,99 zł.

Klasyczne sneakersy New Balance, Fot. materiały promocyjne, eobuwie.com

3. Sneakersy w stylu vintage

Czerwone sneakersy na jesień 2025 w stylu vintage to absolutny must have. Świetnie wyglądają w klasycznych, sportowych stylizacjach, ale też tych bardziej eleganckich. Doskonale komponują się z sukienkami i spódnicami oraz z garniturami. Wystarczy sięgnąć po jasny lub ciemny komplet ze spodniami typu palazzo, które będą rewelacyjnie układać się na tych butach. Sneakersy vintage dostępne są np. w Balagan Studio za 649 zł.

Reklama

Czerwone sneakersy w stylu vintage - Balagan Studio, Fot. materiały promocyjne, balaganstudio.com

Sneakersy do garnituru - inspiracje

A jak nosić tego typu sneakersy z garniturami? To nie lada sztuka, aby dopasować je tak, żeby wyglądały elegancko, a jednocześnie niezobowiązująco. Znalazłam 3 inspiracje na tego typu biurowe stylizacje, w których zadasz szyku. Która z tych opcji podoba ci się najbardziej?