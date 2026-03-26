W sezonie wiosna–lato 2026 wyraźnie widać zwrot w stronę miękkich form i bardziej swobodnych krojów. Ubrania mają układać się naturalnie i dawać komfort, ale jednocześnie wyglądać nowocześnie. Cloud shirt z Zary dobrze oddaje ten kierunek – opiera się na objętości, ale w lekkiej, niewymuszonej formie. Tego typu bluzki pojawiają się zarówno w kolekcjach projektantów, jak i w popularnych sieciówkach.

Bluzka typu globo z Zary ma prosty, ale efektowny fason

Luźna bluzka typu globo z Zary kosztuje 119 zł i wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją. Ma okrągły dekolt, zapięcie na guziki z przodu oraz rękawy sięgające za łokieć, zakończone delikatnym marszczeniem. Najważniejszy element to dół wykończony gumką – to on nadaje całości charakterystyczny, zaokrąglony kształt.

Bluzka dostępna jest w jasnym, błękitnym kolorze, który dobrze wpisuje się w sezon wiosenno-letni. Materiał jest miękki i przyjemny w dotyku, dzięki czemu dobrze układa się na sylwetce i nie sprawia wrażenia sztywnego. To model, który wygląda lekko i świeżo, a jednocześnie nie jest przesadzony.

Ten fason kupisz w rozmiarach XS-XL.

Globo cloud shirt z Zary, Fot. mat. prasowe Zara

Dlaczego warto postawić na cloud shirt z Zary?

Objętościowe formy regularnie wracają do mody – ich korzenie sięgają między innymi lat 80., kiedy dominowały bufki i rozbudowane rękawy. Dziś wracają w spokojniejszej wersji. Cloud shirt wpisuje się w trend soft minimalism, który łączy prostotę z efektem wow.

To rozwiązanie praktyczne – taka bluzka nie potrzebuje wielu dodatków, bo sama "buduje" stylizację. Dzięki temu łatwo osiągnąć spektakularny efekt bez długiego stania przed szafą i zastanawiania się, co wybrać. To także powód, dla którego ten fason pojawia się zarówno w stylizacjach codziennych, jak i bardziej eleganckich. Możesz go nosić zarówno do prostych jeasnów, jak i eleganckich spodni, świetnie sprawdzi się również do spódnic.

Jak fason globo wygląda na sylwetce?

Bluzka typu globo najlepiej sprawdza się u osób, które chcą dodać objętości w górnej części ciała. Dobrze równoważy proporcje przy sylwetkach z szerszymi biodrami i węższymi ramionami. Gumka na dole pozwala zaznaczyć talię, dzięki czemu całość nie wygląda ciężko.

W przypadku sylwetek prostych ten fason pomaga zbudować bardziej kobiecy kształt. Może natomiast mniej korzystnie wypadać przy bardzo pełnym biuście, ponieważ dodatkowa objętość w tej części przyciąga uwagę. Przy niższym wzroście warto zadbać o proporcje i zestawić ją z dołem o podwyższonym stanie.

Jeśli szukasz rzeczy, która odświeży garderobę i ułatwi codzienne dobieranie stylizacji, ten fason jest dobrym wyborem.

