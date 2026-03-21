Wiosną wracamy do rzeczy, które są jednocześnie wygodne i efektowne. Coraz częściej stawiamy na naturalne materiały, miękkie kolory i fasony, które delikatnie podkreślają sylwetkę. Trend na boho w wersji „clean” znów jest widoczny na ulicach i w kolekcjach sieciówek. Właśnie w ten klimat wpisuje się lniana bluzka peplum – konkretnie model „Bluzka z lnem” w pastelowym różu, który wygląda jak wyjęty ze stylizacji influencerek.

Delikatna forma, która robi całą stylizację

Bluzka z lnem w pastelowym różu to model o prostym, ale bardzo przemyślanym kroju. Ma dekolt w kształcie litery V, krótkie rękawy i charakterystyczne wiązania z przodu, które subtelnie przyciągają uwagę i pdkreślają piękno naszej skóry. Dół wykończony jest falbaną tworzącą baskinkę, dzięki czemu całość zyskuje lekkość i kobiecy ruch.

Materiał to mieszanka lnu i wiskozy – oddychający, lekko surowy w dotyku, ale przyjemny na skórze. To ubranie, które sprawdza się w cieplejsze dni i daje poczucie komfortu przez cały dzień. Cena to 129,99 zł, a sama bluzka pochodzi z kolekcji premium quality. Kupisz ją w rozmiarach XS-XXL.

Dlaczego warto postawić na lnianą bluzkę peplum?

Fason peplum wraca regularnie, ale teraz w bardziej subtelnej, mniej formalnej wersji. Nie jest już kojarzony z biurową elegancją, tylko z luzem i stylem effortless chic. W tym sezonie łączy się go z naturalnymi tkaninami, pastelami i lekkimi formami.

To też odpowiedź na potrzebę posiadania ubrań, które będą kluczowymi elementami stylizacji. Jedna bluzka, a jej detaliczność sprawia, że cały outfit wygląda finezyjnie i na mocno dopracowany. Wystarczy dodać do niej prosty dół i gotowe.

Do jakich sylwetek pasuje ten fason?

Bluzka peplum świetnie sprawdzi się u sylwetek, które chcą podkreślić talię i dodać objętości w okolicy bioder. Dobrze wygląda na figurach typu prostokąt i kolumna, bo buduje proporcje i dodaje krągłości. To także dobry wybór dla osób z szerszymi ramionami – falbana na dole równoważy proporcje. Dekolt w literę V dodatkowo wysmukla górną część sylwetki.

Jednak na peplum shirt trzeba uważać. Może ona optycznie skracać tułów i dodawać objętości w okolicy brzucha, dlatego osoby z pełniejszą talią mogą czuć się w nim mniej komfortowo. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na długość bluzki i zestawić ją z dołem z wysokim stanem.

Nie jest to też najlepszy wybór dla bardzo niskich osób, jeśli zależy im na optycznym wydłużeniu nóg – falbana może lekko zaburzyć proporcje.

Jak ją stylizować na co dzień i od święta?

Na Wielkanoc najprostsze i najmodniejsze połączenie to ta bluzka i spódnica midi – najlepiej satynowa albo lekko rozkloszowana. Pastelowy róż pięknie wygląda z beżem, bielą i jasnym denimem.

Na co dzień możesz zestawić ją z jeansami o prostej nogawce i balerinami albo sandałami. Jeśli chcesz podkręcić boho vibe, dodaj plecioną torebkę i delikatną biżuterię.

Do pracy sprawdzi się w duecie z materiałowymi spodniami z wysokim stanem i minimalistycznymi mokasynami. To właśnie ten typ ubrania, który sprawia, że stylizacja wygląda dopracowanie, nawet jeśli powstała w kilka minut.

