Mohito znów zaskakuje nas genialną promocją. Jeśli szukasz elementu garderoby, który idealnie sprawdzi się w wiosennych stylizacjach i chcesz czegoś, co jednocześnie nada się zarówno do biura, jak i na luźne popołudnie z przyjaciółmi, masełkowa koszula będzie strzałem w dziesiątkę. Teraz zapłacisz za nią 79,99 zł zamiast 99,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,99 zł).

Pastele wracają na wiosnę

W tym sezonie pastele nie są dodatkiem, tylko bazą stylizacji. Nosimy je w total lookach albo jako główny element outfitu, który nadaje ton całości. Masełkowy żółty świetnie pasuje do tej mody. Jest cieplejszy niż klasyczne pastele i lepiej współgra z różnymi typami urody.

Koszula z Mohito w tym odcieniu ma klasyczny krój, delikatne pionowe prążki i lekko luźną formę, która nie opina sylwetki. To sprawia, że jest niesamowicie uniwersalna. Możesz ją stylizować solo, z półgolfem pod spodem, z marynarką lub zarzucić na bardziej dopasowany top i traktować jak warstwę wierzchnią.

Doskonały skład (jest wykonana w 100% z bawełny) to dodatkowy plus. Bawełna jest przewiewna i idealnie sprawdza się w wyższych temperaturach, a jednocześnie dba o nasz komfort termiczny w trakcie chłodniejszych poranków.

Masełkowa koszula dostępna jest w pełnej rozmiarówce: od 32 do 46.

Masełkowa koszula z Mohito, Fot. mat. prasowe Mohito

Jak nosić masełkową koszulę w 2026 roku?

Najmodniejsze stylizacje z pastelami w tym sezonie oparte są na prostocie. Nie dokładamy zbyt wiele elementów i pozwalamy, aby to jedno z ubrań było na pierwszym planie. W tym przypadku to właśnie koszula ma grać główną rolę.

Na co dzień dobrze wygląda zestawiona z jasnym denimem i prostymi butami – balerinami albo sneakersami. Całość jest lekka i niewymuszona, ale nadal wpisuje się w obowiązujące trendy. To idealny przykład codziennego street style'u.

W wersji bardziej dopracowanej warto iść w jasne, spójne kolory – beżowe spodnie, kremowa marynarka, złota biżuteria. To kierunek inspirowany quiet luxury, ale w lżejszym, wiosennym wydaniu. Jeśli chcesz dodać kontrastu, sprawdzi się ciemniejszy dół – granat albo czekoladowy brąz, które przełamują pastelową miękkość.

Do jakiej sylwetki pasuje masełkowa koszula?

Ten model najlepiej sprawdzi się u osób, które lubią lekkie, nieopinające fasony. Prosty krój i pionowe paski pomagają optycznie wydłużyć sylwetkę i nadać jej proporcji, szczególnie jeśli dół stylizacji jest bardziej dopasowany.

To dobry wybór dla sylwetek typu gruszka i prostokąt – koszula delikatnie równoważy proporcje. Miękka bawełna sprawia też, że dobrze układa się na biuście i nie tworzy sztywnego efektu.

Jeśli zależy ci na wyraźnym zaznaczeniu talii, ten fason może wymagać dodatkowej stylizacji. Warto wtedy włożyć koszulę do spodni tylko z przodu albo podwinąć rękawy i dodać pasek. To drobne zmiany, które robią dużą różnicę w odbiorze sylwetki.

Dlaczego warto postawić na masełkową koszulę?

Koszula w paski to element, który od lat wraca w różnych odsłonach. Tym razem zmienia się głównie kolor i sposób noszenia. Zamiast kontrastowych, biurowych wersji mamy miękkie, pastelowe interpretacje, które wpisują się w bardziej swobodny styl życia.

Model z Mohito dobrze oddaje ten kierunek – łączy klasyczny fason z aktualnym kolorem i przyjemnym materiałem. To nie jest rzecz, która szybko się znudzi. Raczej taka, którą wyciągasz z szafy, kiedy nie masz pomysłu na stylizację, a chcesz wyglądać dobrze bez dłuższego wybierania ubrań.

Czytaj także: