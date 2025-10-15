Sweter z wiskozą z kolekcji Reserved od razu zwrócił moją uwagę, gdy przeglądałam najnowszą kolekcję sieciówki. Zdecydowanie wyróżnia się swoim jasnym, pozytywnym odcieniem, który dodaje energii i napawa optymizmem nawet, kiedy za oknem panuje chłód i wiatr. To idealna alternatywa dla neutralnego beżu. Podobnie, jak on, przełamuje stylizację, wnosząc w nią powiew świeżości.

Sweter z wiskozą Reserved ma zadatki na viral

Sweterki to absolutna klasyka jesieni i zimy, która daje uczucie komfortu i przytulności. Otulając skórę przyjemną w dotyku dzianiną sprawiamy, że nie tylko zachowujemy komfort termiczny, ale również w pewien sposób poprawiamy sobie humor. Propozycja z Reserved to nie tylko wygodny, miękki materiał, ale również kolor, który przełamuje jesienną szarugę. Jasny, mocno nasycony odcień różu pięknie podkreśla wiele typów urody. Jest mniej zachowawczy niż beż, więc jeśli lubisz się wyróżniać i chcesz swojej szafie dodać "tego czegoś", to zdecydowanie dobry trop! Warto nim podążyć, zwłaszcza, że sweter ma świetny swobodny krój. Będzie pasować niemal do każdej sylwetki, ukrywając mankamenty, które chciałabyś skorygować ubiorem, jak np. odstający brzuszek czy szerokie ramiona. Sweter kosztuje 109,99 zł i dostępny jest w rozmiarach S-XL. Jeśli różowy kolor to dla ciebie za dużo, możesz kupić go także w jednym z dwóch neutralnych wariantów: beżu i czerni.

Sweter z wiskozą z Reserved, fot. mat. prasowe

Ubrania oversize w modzie na jesień i zimę

Oversize to jeden z wiodących trendów sezonu jesień-zima 2025/26. Redefiniuje on pojęcie elegancji i codziennego komfortu, pojawiając się zarówno w casualu, jak i wieczorowych propozycjach. Projektanci stawiają na ubrania, które otulają ciało, dając poczucie bezpieczeństwa i luzu, ale jednocześnie pozostają pełne charakteru. Przesadzone proporcje, wydłużone rękawy, szerokie ramiona i miękkie tkaniny tworzą efekt nonszalancji.

To już nie tylko casualowe bluzy czy sportowe kurtki. W najnowszych kolekcjach królują eleganckie płaszcze w rozmiarze XXL, obszerne marynarki inspirowane latami 80. oraz miękkie, dzianinowe swetry, które otulają sylwetkę niczym ciepły koc. To trend, który łączy funkcjonalność z estetyką — pozwala na warstwowanie, swobodne łączenie faktur i zabawę kontrastem: duży oversizowy element z dopasowanym dołem, lekką spódnicą lub obcisłymi spodniami.

Moda na oversize pozostawia nam również szerokie pole do popisu i jest idealnym sposobem na wyrażenie swojego stylu. Doskonale sprawdza się w przypadku warstwowych stylizacji, które teraz są naprawdę hot.

