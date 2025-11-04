Bluzka z baskinką wraca na szczyt listy modowych trendów! Po latach nieobecności ponownie podbija wybiegi i ulice największych modowych stolic – od Paryża po Nowy Jork. Jesień 2025 to sezon, w którym kobiece taliowanie i minimalistyczna elegancja są absolutnym must have. Od nowoczesnych fasonów z gorsetowym wykończeniem, przez garnitury z baskinką, aż po designerski model od Reserved – ten trend ma wiele odsłon i każda z nich zasługuje na uwagę.

Trend z 2010 r. w nowej formie. Tak nosimy baskinkę w 2025 roku

Jesienią 2025 roku baskinka nie tylko wraca, ale całkowicie dominuje trendy sezonu. Trendsetterki i projektanci są zgodni: bluzka z baskinką to must have garderoby każdej kobiety. Co zaskakuje, nowa wersja tego fasonu to hołd dla przeszłości z nowoczesnym twistem. Zamiast klasycznych zestawień z ołówkowymi spódnicami, teraz stawiamy na nonszalanckie, ale eleganckie połączenia. Bluzka z baskinką najlepiej wygląda w duecie z szerokimi spodniami typu wide-leg, jeansami lub garniturami.

Na wybiegach w Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku baskinka pojawia się w różnych wersjach: na gorsetowych koszulach, marynarkach, a nawet jako element topów i sukni wieczorowych. Jej geometryczna forma nie tylko modeluje sylwetkę, ale też dodaje stylizacji wyrafinowanego charakteru. Dzięki nowoczesnym materiałom i krojom, bluzki z baskinką przestały być zarezerwowane tylko na wielkie wyjścia. W 2025 roku zyskują miano casualowych klasyków – idealnych na co dzień, ale też na wieczorne wyjścia.

Gdzie kupić nowoczesną bluzkę z baskinką?

Model z Reserved, który przyciągnął moją uwagę, to ciemnoszara, kreszowana bluzka z wyraźną baskinką, podkreślającą talię i biodra. Jej elegancki, a zarazem geometryczny krój wpisuje się w nowoczesne trendy sezonu. Bluzka dostępna jest w rozmiarach od S do XL, a jej cena to 129,99 zł. Reserved postanowiło wykorzystać trend na nowoczesną baskinkę i wprowadziło do swojej kolekcji bluzkę, która absolutnie ma szansę stać się viralem. Ten model to esencja miejskiej elegancji: strukturalna forma, zdecydowane taliowanie i przyciągający wzrok odcień ciemnej szarości. To idealny przykład, jak trend z przeszłości ewoluował, nabierając współczesnej lżejszej formy.

Falbana została umieszczona precyzyjnie na linii talii, co nie tylko podkreśla sylwetkę, ale też nadaje stylizacji lekkości i klasy. Kreszowany materiał dodaje bluzce nowoczesnego wyglądu i sprawia, że świetnie układa się na ciele. Model ten wpisuje się zarówno w potrzeby kobiet preferujących formalny dress code, jak i fanek casualowej elegancji. Bluzkę można łączyć z szerokimi materiałowymi spodniami, garniturowymi zestawami lub klasycznymi jeansami.

Bluzka z baskinką Reserved dostępna jest zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych w całej Polsce. To propozycja dla każdej kobiety, która chce wyglądać modnie, kobieco i nowocześnie w sezonie jesień-zima 2025/26.

Bluzka z baskinką z Reserved, fot. mat. prasowe

