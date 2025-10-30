3 jakościowe golfy w stylu quiet luxury. W nich nie zmarzniesz, a zadasz szyku
Golfy wracają do łask. Ten klasyczny element garderoby łączy w sobie elegancję, komfort i ponadczasowy styl. Niezależnie od tego, czy zestawisz go z garniturem, spódnicą czy jeansami, golf zawsze doda Twojej stylizacji szyku i charakteru.
Golfy znów są na topie. W jesień-zima 2025/2026 to właśnie one stają się kluczowym elementem garderoby w stylu quiet luxury. Minimalistyczna elegancja, stonowane kolory i wysokiej jakości materiały – to wszystko, co charakteryzuje modne golfy, które zachwycają nie tylko wyglądem, ale i funkcjonalnością.
W okresie, gdy ciepło i komfort mają ogromne znaczenie, warto postawić na jakość i styl w jednym. Golfy w stylu quiet luxury to nie chwilowa moda, ale przemyślany wybór. Jeśli chcesz wyglądać elegancko bez nadmiaru zdobień, a przy tym czuć się komfortowo przez cały dzień, to właśnie one są odpowiedzią.
Oto przegląd trzech jakościowych modeli, które spełniają te wymagania i sprawdzą się na chłodniejsze dni.
Śmietankowy golf od Reserved
Śmietankowy golf z grubym splotem to must have w szafie każdej kobiety. Pasuje do wszystkiego i wygląda jak milion dolarów. Łącz go ze spodniami z tej samej gamy kolorystycznej lub na zasadzie kontrastu z ciemnym dołem. Jasny total look sprawdzi się podczas specjalnych wyjść. Jasna góra i ciemny dół to świetna opcja na co dzień.
Co nosić pod golf? Jeśłi chcesz, aby stylizacja zachowała charakter quiet luxury, golf z grubym splotem łącz z koszulą.
Śmietankowy golf z grubym splotem od marki Reserved kosztuje 129,99 zł.
Czarny golf od Arket
Czarny golf, który ma w składzie 100% wełny to inwestycja na wiele lat. Ten od marki Arket ma z tyłu delikatne rozcięcie — to świetna opcja, dla osób, które w zbyt obcisłych golfach czują dyskomfort.
Czarny golf możesz łączyć, że wszystkim na co masz ochotę. Moja propozycja to zestaw black&white: czarny golf, biała koszula i białe spodnie lub spódnica. Co myślisz o takim zestawieniu?
Golf od marki Arket kosztuje 340 zł.
Karmelowy golf marki Zara
Golf od marki Zara to propozycja dla każdej kobiety bez względu na wiek czy figurę. Cienki golf ma w składzie 100% wełny i piękny karmelowy kolor — będzie pasował to wielu stylizacji w stylu quiet luxury. Możesz nosić go solo lub w duecie pod marynarkę — najlepiej czarną, która doda stylizacji głębi.
Co z dołem? Klasyczne cygaretki w odcieniu głębokiej czerni, szarości, brązu lub granatu będą idealne.
Golf marki Zara kosztuje 199 zł.
