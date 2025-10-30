Golfy znów są na topie. W jesień-zima 2025/2026 to właśnie one stają się kluczowym elementem garderoby w stylu quiet luxury. Minimalistyczna elegancja, stonowane kolory i wysokiej jakości materiały – to wszystko, co charakteryzuje modne golfy, które zachwycają nie tylko wyglądem, ale i funkcjonalnością.

W okresie, gdy ciepło i komfort mają ogromne znaczenie, warto postawić na jakość i styl w jednym. Golfy w stylu quiet luxury to nie chwilowa moda, ale przemyślany wybór. Jeśli chcesz wyglądać elegancko bez nadmiaru zdobień, a przy tym czuć się komfortowo przez cały dzień, to właśnie one są odpowiedzią.

Oto przegląd trzech jakościowych modeli, które spełniają te wymagania i sprawdzą się na chłodniejsze dni.

Śmietankowy golf od Reserved

Śmietankowy golf z grubym splotem to must have w szafie każdej kobiety. Pasuje do wszystkiego i wygląda jak milion dolarów. Łącz go ze spodniami z tej samej gamy kolorystycznej lub na zasadzie kontrastu z ciemnym dołem. Jasny total look sprawdzi się podczas specjalnych wyjść. Jasna góra i ciemny dół to świetna opcja na co dzień.

Co nosić pod golf? Jeśłi chcesz, aby stylizacja zachowała charakter quiet luxury, golf z grubym splotem łącz z koszulą.

Śmietankowy golf z grubym splotem od marki Reserved kosztuje 129,99 zł.

Golf - Fot. reserved.com

Czarny golf od Arket

Czarny golf, który ma w składzie 100% wełny to inwestycja na wiele lat. Ten od marki Arket ma z tyłu delikatne rozcięcie — to świetna opcja, dla osób, które w zbyt obcisłych golfach czują dyskomfort.

Czarny golf możesz łączyć, że wszystkim na co masz ochotę. Moja propozycja to zestaw black&white: czarny golf, biała koszula i białe spodnie lub spódnica. Co myślisz o takim zestawieniu?

Golf od marki Arket kosztuje 340 zł.

Golf - Fot. hm.com

Karmelowy golf marki Zara

Golf od marki Zara to propozycja dla każdej kobiety bez względu na wiek czy figurę. Cienki golf ma w składzie 100% wełny i piękny karmelowy kolor — będzie pasował to wielu stylizacji w stylu quiet luxury. Możesz nosić go solo lub w duecie pod marynarkę — najlepiej czarną, która doda stylizacji głębi.

Co z dołem? Klasyczne cygaretki w odcieniu głębokiej czerni, szarości, brązu lub granatu będą idealne.

Golf marki Zara kosztuje 199 zł.

Golf - Fot. zara.com

