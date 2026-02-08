Brontë core to romantyzm z charakterem: inspirowany XIX-wieczną literaturą, surową naturą i kobiecą siłą, a nie dziewczęcą słodyczą. W sezonie zimowym 2026 ten trend idealnie wpisuje się w potrzebę ubrań, które robią całą stylizację bez wysiłku. Zamiast koronek i różu pojawiają się głębokie kolory, falbany o miękkiej linii i fasony, które wyglądają jak wyjęte z nowoczesnej powieści. Bordowa koszula z falbankami z Zary jest dokładnie takim elementem – subtelnym, ale wyrazistym.

Bluzka z falbankami z Zary

Koszula z Zary dostępna jest w kolorze głębokiego bordo, który w sezonie przedwalentynkowym 2026 wyrasta na jeden z najmocniejszych kolorów trendowych. Model ma dekolt w serek ozdobiony falbanami oraz długie rękawy zakończone delikatną gumką. Z przodu znajdują się drobne guziki, które dodają całości lekko vintagowego charakteru.

Materiał jest miękki i lekko lejący, dzięki czemu koszula dobrze układa się na sylwetce i nie sprawia wrażenia sztywnej. To model, który można nosić zarówno wpuszczony w spodnie, jak i luźniej, bez utraty proporcji. Rozmiarówka jest standardowa, a cena – 99,90 zł – bardzo dobrze wypada w kontekście relacji ceny do jakości. W noszeniu koszula jest wygodna, nie krępuje ruchów i daje poczucie, że to ubranie robi całą stylizację.

Bluzka z falbankami z Zary, Fot. materiały prasowe, Zara

Dlaczego ten fason jest teraz modny?

Falbany wracają, ale w znacznie spokojniejszym, bardziej dojrzałym wydaniu. Nie są już dekoracją samą w sobie, tylko elementem budującym linię i miękkość sylwetki. Ten fason idealnie wpisuje się w sezonowy trend romantyzmu interpretowanego na nowo – bardziej użytkowego, codziennego i pozbawionego przesady.

Bordowa koszula z falbanami jest bezpiecznym trendem, bo nie opiera się na jednym, chwilowym efekcie. To forma, która będzie aktualna także po walentynkach, sprawdzi się zimą i wczesną wiosną. Daje efekt stylizacji bez wysiłku i pozwala wyglądać modnie bez kombinowania.

Tło historyczne trendu brontë core

Estetyka brontë core ma swoje korzenie w XIX-wiecznym romantyzmie, literaturze sióstr Brontë i surowych krajobrazach angielskiej prowincji. To styl, który od zawsze balansował między delikatnością a siłą, emocją a powściągliwością. W modzie powraca falami, zwykle wtedy, gdy pojawia się potrzeba autentyczności.

Współczesna odsłona tego trendu jest znacznie bardziej użytkowa. Wróciła za sprawą premiery nowej odsłony filmu "Wichrowe wzgórza". Aktualnie zamiast teatralnych sukni pojawiają się koszule, zamiast ciężkich form – miękkie tkaniny i naturalne kolory. Dzięki temu brontë core świetnie funkcjonuje w codziennych stylizacjach.

Charakterystyka trendu

Brontë core łączy romantyzm z nutą surowości i minimalizmu. To trend bliski estetyce effortless chic, w którym najważniejsze są proporcje, faktura materiału i jeden wyrazisty element. W praktyce oznacza to stylizacje spójne, ale nie nudne.

Bordowa koszula z falbanami idealnie oddaje ten klimat. Jest kobieca, ale nie słodka. Przyciąga uwagę, ale nie dominuje. To hit danego roku dla kobiet, które chcą wyglądać modnie, ale nadal czuć się sobą.

Do jakiej sylwetki pasuje koszula brontë core?

Ten model najlepiej sprawdzi się u osób, które chcą dodać sylwetce miękkości i lekkości w górnej partii ciała. Dekolt w serek optycznie wydłuża szyję, a falbany budują objętość w kontrolowany sposób.

Koszula dobrze wygląda przy sylwetkach prostych, ponieważ dodaje im kobiecego charakteru. Sprawdzi się również u osób z wąskimi ramionami, pomagając zrównoważyć proporcje.

Do jakiej sylwetki nie pasuje ten model?

Przy bardzo obfitym biuście falbany mogą optycznie dodawać objętości w tej części sylwetki. W takiej sytuacji lepiej nosić koszulę lekko rozpiętą lub zestawić ją z bardziej otwartym dekoltem pod spodem.

Model może też skracać górną część sylwetki, jeśli zostanie połączony z bardzo niskim stanem spodni. Warto wtedy postawić na średni lub wysoki stan, który zachowa proporcje.

Z czym łączyć, aby wyglądać modnie?

W stylizacjach casualowych koszula świetnie wygląda z klasycznymi jeansami o prostej nogawce i skórzanym paskiem. To prosty sposób na stylizację bez wysiłku, która wygląda modnie.

W wersji biurowej warto zestawić ją z ciemnymi spodniami z wełny lub elegancką spódnicą midi. Na wierzch wystarczy prosty płaszcz lub marynarka o miękkiej linii.

Na weekend koszula sprawdzi się z dzianinową spódnicą i botkami na niskim obcasie. To ubranie, które robi całą stylizację i nie wymaga wielu dodatków.

