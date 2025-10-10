Nadchodzą zimne dni, a ty jeszcze nie gotowa? Spiesz się, bo najlepsze zimowe ubrania i dodatki znikają półek jak świeże bułeczki. Zimą warto postawić na rzeczy, które zapewniają ciepło, komfort i ochronę przed mrozem, a jednocześnie pozwalają wyglądać stylowo. Podstawą jest dobrej jakości płaszcz i kurtkę. I ja właśnie znalazłam dla ciebie taką kurtkę w sklepie H&M. Nie jest to standardowe okrycie wierzchnie — możesz nosić je na dwa sposoby.

Poza kurtką warto zaopatrzyć się także w buty z ociepleniem i antypoślizgową podeszwą, chroniące przed śniegiem i wilgocią Do tego wełniane skarpety, czapka, szalik, rękawiczki i jesteś gotowa na zimę 2026.

Kurtka H&M 2w1 — jak ją nosić?

Jaka jest tajemnica kurtki marki H&M? Na wysokości talii ma wszyty pasek, który możesz ściągać w zależności od potrzeby. Oznacza to, że wolno ci podkreślić swoje kobiece kształty kiedy tylko masz na to ochotę. Nie związując paska, możesz zakamuflować to, że ciasto u cioci było tak dobre, że zjadłaś kilka kawałków. Czarną kurtkę H&M noś do klasycznych botków, oficerek lub śniegowców. Jeśli chodzi o czapkę i szalik, tu ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia.

Kurtka - Fot. hm.com

Poza kurtką warto w szafie mieć wełniany płaszcz

Czarny płaszcz to klasyk, który pasuje niemal do wszystkiego i nigdy nie wychodzi z mody, dlatego warto mieć go w swojej zimowej garderobie. Świetnie komponuje się zarówno z eleganckimi stylizacjami – na przykład z garniturem, sukienką i kozakami na obcasie – jak i z codziennym, miejskim stylem, w którym można go zestawić z jeansami, golfem i masywnymi botkami.

Doskonale wygląda w towarzystwie dodatków w kontrastowych kolorach, takich jak beż, szarość, czerwień czy karmel, które ożywiają całość i dodają jej charakteru. Warto dobrać do niego szalik o wyrazistej fakturze lub ciekawym splocie, by przełamać monochromatyczny efekt.