Niektóre elementy garderoby są na tyle uniwersalne, że warto mieć je w swojej szafie w każdym sezonie, bo można je założyć niemal do wszystkiego. Nie zawsze jednak tak łatwo znaleźć je w popularnych sieciówkach - zwłaszcza gdy mamy w głowie konkretny model. Ja długo szukałam takiej koszuli. Widziałam miliony inspiracji na stylizacje, w których grała ona pierwsze skrzypce, ale nie mogłam dobrać opcji idealnej dla siebie. Teraz ją znalazłam. Ta bawełniana koszula z Reserved za 79,99 zł zostanie ze mną na długo.

Długo szukałam takiej bawełnianej koszuli. Teraz znalazłam ją w Reserved

Bawełniana koszula to element garderoby, który zawsze warto mieć w szafie - najlepiej w różnych kolorach. Jest bowiem uniwersalna i można stworzyć z nią wiele stylizacji - począwszy od outfitów do biura, gdy zestawimy ją z garniturem, przez codzienne looki z jeansami w roli drugoplanowej, a skończywszy na eleganckich, wieczorowych stylizacjach, gdy łączymy taką koszulę np. ze spódnicą maxi.

I właśnie tak uniwersalna opcja znalazła się w popularnej sieci sklepów Reserved. To koszula w pudrowo różowym kolorze, którą teraz kupimy za jedyne 79,99 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Różowa bawełniana koszula z Reserved, Fot. materiały promocyjne, reserved.com

Bawełniana koszula z Reserved za 79,99 zł

Ta koszula została wykonana w 100% z bawełny. Świetnie zatem sprawdzi się jesienią i zimą, ale też w lecie - np. jako narzutka na top. Posłuży nam zatem przez kilka sezonów. Doskonale będzie wyglądać w połączeniu z jeansami czy chinosami oraz klasycznymi mokasynami. Warto też dobrać do niej np. brązowe botki na słupku. A wiosną i latem szorty lub mini spódnica będą komponować się z nią wręcz idealnie.

Koszula w Reserved dostępna jest także w innym uniwersalnym odcieniu - błękicie. W tej wersji doskonale będzie komponować się nie tylko z jeansami. To dobra opcja, aby zestawić ją z granatowym garniturem oraz czółenkami typu white slingback, które również są uniwersalne.

Różowa bawełniana koszula - inspiracje

Pomysłów na stylizacje z bawełnianą koszulą w tych dwóch kolorach jest bez liku. Ja znalazłam 3 inspiracje na looki idealne na jesień i zimę 2025/2026. Który z nich podoba ci się najbardziej?